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Цена на нефть снизилась
ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть в Азии в понедельник утром упали приблизительно на 30%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.
Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия снизила цены на нефть на выходных после того, как в пятницу не смогла убедить Россию поддержать резкое сокращение добычи.
Нефтяной картель ОПЕК и его союзник Россия ранее вместе работали над сокращением добычи.
Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник на нестабильных энергетических рынках упали до минимума в 31,02 доллара за баррель.
Цены на нефть упали на 30% с пятницы, когда 14 членов ОПЕК во главе с Саудовской Аравией встретились с Россией и другими странами, не входящими в ОПЕК.
Встреча была организована с целью обсуждения того, как реагировать на падение спроса на нефть, вызванного распространением коронавируса.
Но обеим сторонам так и не удалось договориться о мерах по сокращению добычи на целых 1,5 миллиона баррелей в день.
Это первоначально привело к падению цен на нефть марки Brent ниже 50 долларов за баррель в пятницу с тенденцией к снижению в понедельник. BBC News отмечает, что в регионе находятся такие крупные импортеры нефти, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия.
Учитывая тот факт, что мировая добыча нефти в настоящее время намного превышает спрос, аналитик в области нефти Марджин Рэтс из Morgan Stanley заявил, что теперь члены ОПЕК станут добывать больше нефти, чтобы захватить долю рынка.
«Учитывая, что у стран ОПЕК сейчас очень мало стимулов для ограничения производства, это приведет к резкой переполненности рынков нефти», - отмечает Рэтс.
В целом, в последний раз цены на нефть падали до такой отметки в январе 2016 года и достигли 16-летнего минимума.
Аналитик по энергетике Вандана Хари из исследовательской компании Vanda Insights заявила, что рынки были повергнуты в шок разногласиями по поводу сокращения производства между ОПЕК и Россией, которые в прошлом году превзошли США в качестве крупнейшего производителя нефти в мире.
«Распад альянса ОПЕК и стран, не входящих в него, является серьезным шоком для нефтяного рынка, и он сопряжен с дополнительной проблемой, заключающейся в том, что у нас нет полной картины того, что нас ждет впереди», - заявила Хари.
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