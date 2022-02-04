Цена на нефть марки Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с октября 2014 года на фоне непогоды в США и геополитики

АММАН. КАЗИНФОРМ – В пятницу, 4 февраля, продолжился рост цен на нефть, вызванный сохраняющимися опасениями по поводу поставок, а также наступлением холодов в США, после чего цены на нефть марки Brent и WTI превысили впервые с октября 2014 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Так, нефть марки Brent подорожала на 16 центов, или 0,2%, до 91,27 доллара за баррель к 1:02 по Гринвичу после роста на 1,16 доллара в четверг. А американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 28 центов, или 0,3%, до 90,55 доллара за баррель, подорожав на 2,01 цента накануне и зафиксировавшись выше 90 долларов впервые с 6 октября 2014 года.

«Нефть марки WTI поднялась выше уровня 90 долларов после того, как арктическая волна дошла до Техаса и нарушила добычу нефти в Пермском бассейне», — сообщил Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

В четверг сильный зимний шторм пронесся по центральной и северо-восточной части США, принеся обильные снегопады, затруднив передвижение, отключив электричество тысячам американцев и закрыв школы в нескольких штатах.

Со слов аналитиков, столкнувшись с восстановлением спроса, опережающего предложение, нефтяные рынки становятся все более уязвимыми для дефицита предложений.

«Несмотря на то, что тысячи рейсов отменены, энергетический рынок зациклен на производстве, а не на краткосрочных потрясениях спроса», — продолжил Э. Мойя.

Геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке также способствовала резкому росту цен на нефть, что привело к росту фьючерсов на Brent на 17%, а на WTI на 20% в этом году, усугубив опасения по поводу дефицита энергоносителей.

Цены растут из-за растущей обеспокоенности по поводу возможного российского вторжения в Украину. Президент США Джо Байден заявил, что рассмотрит возможность введения санкций против В.Путина, если российский лидер отдаст приказ о вторжении, отмечает AlJazeera.

Хотя потенциальный конфликт и сопряжен с большими рисками для финансовых рынков, особенно для энергетических товаров, таких как природный газ и нефть, базовый сценарий Goldman Sachs заключается в отсутствии перебоев в поставках.

Также возрастает неопределенность в отношении будущего газопровода «Северный поток — 2», поскольку канцлер ФРГ Олаф Шольц допускает возможность введения санкций, а Государственный департамент США заявляет, что они будут отклонены, если Россия спровоцирует конфликт в регионе, сообщает британская финансовая газета CityAM.

Как отмечает Reuters, помимо международного кризиса вокруг Украины, напряженность в этом месяце также возникла на Аравийском полуострове, где связанные с Ираном йеменские хуситы запустили беспилотники и ракеты для нападения на Объединенные Арабские Эмираты в рамках эскалации конфликта с военной коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией.

В среднесрочной перспективе некоторые аналитики ожидают, что уже в следующем квартале нефтяной рынок станет профицитным, что поможет затормозить недавний рост цен.

«Мы ожидаем, что последовательная тенденция ежеквартального глобального изъятия запасов сменится на наращивание запасов уже во втором квартале 2022 года и сохранится в течение следующих 15–18 месяцев», — заявили аналитики Citi Research.

«Наша точка зрения состоит в том, что узкий рынок сырой нефти сместится к профициту сразу и с точки зрения покрытия спроса в течение нескольких дней».

Между тем, на министерской встрече стран ОПЕК+, состоявшейся 2 февраля, министры завершили переговоры, утвердив план увеличения добычи нефти на 400 тысяч баррелей сырой нефти в марте. Как сообщается, присутствующие не стали обсуждать геополитику и собственные производственные цели, избегая острых дискуссий. Вместо этого встреча продлилась всего 16 минут, став рекордно короткой.