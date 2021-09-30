Цена на газ в Европе вновь обновила рекорд

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Цена на газ в Европе в ходе торгов 30 сентября вновь обновила исторический рекорд и вплотную подобралась к $1180 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1178,6 за 1 тыс. куб. м, или €98,175 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены газа с начала дня составляет более 12,5%.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.