РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:20, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Цена на газ в Европе вновь обновила рекорд

    None
    None
    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Цена на газ в Европе в ходе торгов 30 сентября вновь обновила исторический рекорд и вплотную подобралась к $1180 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1178,6 за 1 тыс. куб. м, или €98,175 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены газа с начала дня составляет более 12,5%.

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.


    Теги:
    Цены и тарифы Европа Энергетика Экономика Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!