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Цена на газ снизилась в Атырау

2 Сентября 2021 22:20
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Цена на газ снизилась в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с сентября снизилась цена на природный газ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в антимонопольном ведомстве, с 1 сентября тариф для населения составляет 7729,85 тенге за тысячу кубометров. Для теплоэнергетических компаний – 18803,32 тенге за тысячу кубометров. Для бюджетных организаций – 21852,08 тенге за тысячу кубометров. Для этих категорий потребителей снижение составило 2,93%. Юридические лица, приобретающие товарный газ для производства компримированного или сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям, платят 12774,24 тенге за тысячу кубометров.

В ведомстве также напомнили, что вопрос со снижением тарифа на услуги по транспортировке газа по распределительным трубопроводам «КазТрансГазАймак» с 1769,42 до 1449,4 тенге за тысячу кубометров без НДС был решён в июле. С введением нового тарифа с сентября снижение за услуги по транспортировке составило 18,2%.


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#Атырауская область   #Цены и тарифы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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