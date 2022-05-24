24 Мая 2022 14:12

Цена на газ должна быть справедливой - глава Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Болат Акчулаков, комментируя цены на газ, заявил, что производство газа можно потерять тогда, если все время делать его дешевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министра спросили, может ли цена на газ стать дешевле для жителей северного и восточного регионов.

«Это однозначно будет учитываться. Но чем дешевле энергоресурсы для потребителя, тем меньше желания их экономить. Должна быть справедливая цена как для производства, так и для потребителя. Иначе, если все время делать его дешевым, мы просто потеряем производство газа. И этого газа не будет завтра вообще. Поэтому нужно искать баланс. Я понимаю, это вопросы тонкие. Но есть механизмы АСП. Если совсем уже неподъемно будет. Я не говорю, что должны будут платить сверхвысокие цены (за газ - прим.). Но они должны быть справедливыми», - пояснил журналистам Болат Акчулаков после заседания Правительства.

При этом, по словам министра, в промышленности люди тоже работают и получают зарплату.

В апреле министр энергетики сообщал , что после 2024 года Правительство будет вынуждено поднимать цены на газ в связи с сокращением экспорта.