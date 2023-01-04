Цена газа в Европе опустилась ниже $750 за 1 тысячу кубометров впервые с 2 ноября 2021 года

4 Января 2023, 16:14

ТАСС. КАЗИНФОРМ – Цена газа в Европе в начале торгов в среду опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м впервые с 2 ноября 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 3 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $733 за 1 тысячу кубических метров, или €67 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе. Температура в большинстве стран ЕС остается выше климатических показателей, что привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней. Кроме того, доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС продолжает стабильно держаться около отметки в 20 % или выше. А 1 января она и вовсе достигла рекорда за все время наблюдения - 34,7 %.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 83,33 % (на 13,46 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 90,2 млрд кубометров газа. Однако «Газпром» предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода. Нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Фото: tass.ru