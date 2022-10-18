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    17:39, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Цена газа в Европе опустилась ниже $1 200 за 1 тысячу куб. м впервые с июня

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $1 200 за 1 тыс. куб. м впервые с середины июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 177 за 1 тыс. куб. м, или €115,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

    Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет почти 10%.

    Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.







    Фото: infosmi.net


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