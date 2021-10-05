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    13:54, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Цена газа в Европе обновила исторический рекорд

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Цена на газ в Европе на открытии торгов 5 октября вновь побила рекорд и почти достигла $1250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1247,4 за 1 тыс. куб. м, или 104 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

    Накануне после преодоления рекордной отметки в $1200 за 1 тыс. куб. м цена на газ в Европе резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода «Северный поток - 2». Менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на $70 и опускались до $1124 за тыс. куб. м.

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.


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