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Целый жилой комплекс отключили от электроэнергии в Алматы

18 Мая 2021 15:32
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Целый жилой комплекс отключили от электроэнергии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы, проживающие в жилом комплексе «Премьера» в Наурызбайском районе, пожаловались на отключение электроэнергии. По их словам, здесь имеются более 2000 квартир и многие столкнулись с разными трудностями. В акимате района ответили на обращение, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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Жители данного ЖК к властям города обратились в Facebook.

«ЖК «Премьера», огромный жилой комплекс, более 2000 квартир сегодня утром был полностью отключён от электроэнергии. Вот уже 4 года идет тяжба о передачи электрических сетей этого комплекса на баланс городских сетей… Говорят о долгах, которые накопились у жителей за электроэнергию. Но я и мои соседи исправно платят за свет. Почему бы не отключать свет точечно, должникам? Представьте, 29 домов по 14-16 этажей остались без света. А это значит, без воды и без еды. Все в комплексе завязано на электричестве. Дети остались без онлайн обучения, мобильный в комплексе практически не ловит. Старики элементарно не могут чаю себе разогреть, не говоря уже о том, чтоб спуститься во двор с высокого этажа. Люди, работающие на удаленке остались без работы, все из-за того же интернета. Многодетные мамы (которых в комплексе очень много) не могут ни помыть, ни покормить деток. Есть в комплексе и больные люди, и инвалиды, которым свет необходим, как воздух. Как мне видится, за 4 года можно было решить вопрос с электроэнергией. И отключать целый комплекс из-за нескольких должников - это прямое нарушение прав человека! Нас поставили в условия, несовместимые с нормальным функционированием жизни деятельности человека», - написал алматинец в группу.

В акимате Наурызбайского района сообщили, что договор на поставку услуг по электроснабжению заключен по общему прибору учета. Индивидуальных договоров с собственниками квартир у ТОО «Алматыэнергосбыт» не имеется.

«На данный момент прорабатывается вопрос возобновления подачи электроснабжения. Дополнительно сообщаем, что управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы ведётся передача линий электропередач и сооружений на баланс АО «АЖК». Приносим извинения за временные неудобства», - ответили в акимате.

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#Алматы   #ЖКХ   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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