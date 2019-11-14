Целый микрорайон строят в поселке Атасу в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Жанааркинском районе Карагандинской области активно идет строительство жилья. В поселке Атасу возводят целый микрорайон. О ходе строительных работ рассказали акиму Карагандинской области во время его рабочей поездки в этот район, передает МИА «Казинформ»





«В этом году из республиканского бюджета были выделены 461 миллион тенге. На эти деньги начали строить 7 домов в микрорайоне «Жаңа Нұр». К концу года планируется сдать два 8-квартирных дома. Остальные 5 введем в эксплуатацию в следующем году», - рассказал заместитель акима района Бакытжан Муканов.





В новом микрорайоне «Жаңа Нұр» будет 12 домов. В будущем здесь появятся и соцобъекты.

По словам Бакытжана Муканова, в 2020 году начнется строительство еще двух трехэтажек по программе «Нұрлы жер».

«Также выделены деньги для развития инфраструктуры 39 частных домов. Готовится пятилетний план по строительству жилья», - сообщил заместитель акима Жанааркинского района.





Женис Касымбек поинтересовался, сколько живущих здесь многодетных семей стоят в очереди на жилье и как решаются их жилищные проблемы.





«В этом году в рамках программы «Нұрлы жер» 20 многодетным семьям были предоставлены дома. Им было выделено финансирование из республиканского бюджета на покупку вторичного жилья. На сегодня в очереди на жилье стоят 75 многодетных семей, из них 4 уже в декабре получат свое жилье в новом микрорайоне», - рассказал Бакытжан Муканов.





Всего в Жанааркинском районе в очереди на жилье стоят 880 человек.



