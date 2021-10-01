Цели достижения углеродной нейтральности обсуждают на форуме в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первый центральноазиатский форум «Региональное сотрудничество и пути совместных действий для достижения углеродной нейтральности» открылся в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В форуме приняли участие председатель президиума ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Алия Назарбаева, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, представители общественности и депутаты Парламента стран Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, посольства Германии, международных организаций, представители бизнеса и экологического сообщества и другие.

В ходе форума председатель президиума Ассоциации Алия Назарбаева озвучила главные вызовы изменения климата, сделав акцент на практическом достижении порога и точки невозврата.

«Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании 1 сентября этого года уже заявил, что Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках Парижского соглашения страны региона Центральной Азии ратифицировали и приняли доклад по сокращению выбросов парниковых газов. С учетом того, что на форуме принимают участие представители стран Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, депутаты парламентов стран, а также представительства ЕС, посольство Германии, международных организаций, включая и финансовые, представители государственных органов, ПРООН и других организаций, я бы хотела воспользоваться этой возможностью и призвать объединить усилия и совместные действия к нулевым выбросам», - сказала Алия Назарбаева.

Она предложила выработать пакет мер по снижению вызовов для стран Центральной Азии и углубить обязательства, взятых в рамках Парижского соглашения и внести свой вклад, определяемый на национальном уровне.

«Все мы понимаем предстоящие мировые тренды по введению трансграничного налога. Это потребует перезагрузку экономики без углерода», - отметила она.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев завил, что страны Центральной Азии особо уязвимы к изменению климата и сегодня испытывают последствия, вызванные глобальным потеплением.

«Для Казахстана борьба с изменением климата является приоритетным направлением. Присоединившись к Парижскому соглашению по климату, Казахстан обязался приложить все возможные усилия для достижения поставленных целей по снижению содержания парниковых газов в атмосфере. Появилась острая необходимость соответствующей инфраструктуры и развития рынка зеленых технологий. Для этого мы создали институциональную основу через принятие ряда законодательных документов, в том числе новой редакции Экологического кодекса, закона о поддержке использования возобновляемых источников энергии. Усовершенствовано законодательство в области регулирования выбросов парниковых газов, включая разработку новой главы по адаптации к изменению климата. На сегодняшний день количество стран, заявивших о целях достижения к углеродной нейтральности и отказу от горючих ископаемых, ежегодно растет», - рассказал глава Минэкологии.

Отметим, что Казахстан к 2030 году планирует снизить выбросы до 15-25 % от уровня 1990 года Кыргызстан на 11,5-13,8%, Таджикистан на 10-20%, Узбекистан на 10% от уровня 2010 года. Туркменистан намерен стабилизировать или начать сокращать выбросы парниковых газов до 2030 года при определенных условиях.

По итогам форума и его мероприятий подпишут Декларацию по совместному достижению углеродной нейтральности в Центральной Азии.