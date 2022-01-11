Целевые гранты для молодежи из густонаселенных регионов предложил выделить Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана предложил выделить целевые гранты для молодежи из густонаселенных регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Злободневным остается вопрос доступности высшего образования. Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны», - сказал во время заседания в Мажилисе Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства отметил вопрос привлечения прямых иностранных инвестиций.

«Мы заинтересованы в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся. Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления доверия внутренних и иностранных инвесторов. Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме», - заявил Касым-Жомарт Токаев.