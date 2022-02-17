Целевая подготовка гарантирует трудоустройство для выпускников колледжей – эксперт о дуальном обучении в РК

Развитие экономики Казахстана приводит к необходимости готовить специалистов, которые не только в теории, но и на практике разбираются в своей работе. Одним из инструментов в подготовке такого специалиста является дуальное обучение, которое совмещает в учебном процессе и теоретическую, и практическую подготовку. О реализации и эффективности дуальной системы образования в нашей стране, рассказала руководитель управления партнерства и навыков департамента технического и профессионального образования (ТиПО) МОН РК Каламкас Алгазинова в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

- Каламкас Магауовна, расскажите, когда было внедрено дуальное обучение в нашей стране и насколько оно распространено сейчас?

- Дуальное обучение стартовало в нашей стране в 2014 году. Тогда большинство учреждений технического и профессионального образования (ТиПО) стали внедрять эту систему у себя. В настоящее время оно представлено в 536 колледжах.

Всего в казахстанских колледжах обучается более 488 тысяч студентов. Из них на гранте (по госзаказу) - 289 413 человек. Дуальным обучением занято 68 985 студентов, из них 60 483 студента обучаются на гранте, 8502 - на платной основе.

- А как организован процесс обучения по дуальной системе?

- Дуальное обучение – это один из самых эффективных инструментов повышения привлекательности и конкурентоспособности выпускников ТиПО. Такая система позволяет подготовить выпускника колледжа, который с первых же дней может включиться в работу и выполнять ее на высоком профессиональном уровне. Для этого, дуальное обучение сочетает в себе теоретическое обучение в колледже и 60% обязательного периода производственного обучения и профессиональной практики на базе предприятия.

В обязательном порядке со студентом заключается договор, согласно которому ему предоставляется рабочее место, при равной ответственности предприятия, учебного заведения и обучающегося.

Предприятие закрепляет за студентом наставника. В этом году появилось новшество - от государства наставникам выплачивается оплата за наставничество, которая зависит от степени нагрузки на него. Это было сделано для стимулирования организации дуального обучения на предприятиях.

В свою очередь, предприятие участвует в разработке рабочих учебных планов и учебных программ организации ТиПО. Плюс в том, что, работая в тесном контакте с будущим работодателем, учебное заведение уже в ходе обучения учитывает производственные требования, которые предъявляет к своим потенциальным кадрам предприятие.

- По каким специальностям готовят будущих специалистов?

- Нужно сказать, что не по всем специальностям возможно организовать обучение или практику на производстве. В данный момент подготовка кадров проводится по 166 специальностям и 445 квалификациям по 15 направлениям (профилям): металлургия, строительство, сельское хозяйство, производство и монтаж, сервис, транспорт и др.

- Какие из них самые востребованные?

- Самые востребованные - «Организация питания», «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», «Сварочное дело», «Швейное производство и моделирование одежды», «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» «Ветеринария» и др.

- А в каких регионах эта система обучения популярнее всего?

- Как я уже говорила ранее, всего дуальным обучением охвачено 68 985 студентов. Из них больше всего по ней обучаются в Жамбылской области (39,3%), Северо-Казахстанской области (26,2%) и в Алматинской области (24,1%).

- Какие условия создаются для студентов, когда они работают на производстве?

- На предприятиях для обучающихся стараются создать хорошие условия. В том числе студенты получают оплату за свой труд. Оплата студентам в рамках дуального обучения производится на усмотрение предприятия и исходя из объема выполненной работы.

Приведу несколько примеров. ТОО «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанае - партнер Костанайского колледжа автомобильного транспорта, обеспечивает студентов, участвующих в дуальном обучении, специальной одеждой, бесплатным питанием и осуществляет доставку их на работу и с работы за счет предприятия. Ежемесячная заработная плата студента - 79 000 тенге. Предприятие также обеспечивает обучающихся учебно-методической литературой и материалами в соответствии с целями и задачами образовательной деятельности. До начала практики проводит инструктажи по технике безопасности, обеспечивает изучение правил технической эксплуатации производственного оборудования, норм и правил внутреннего трудового распорядка.

А более 60% обучающихся Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта получают заработную плату за фактически выполненную работу. Средняя заработная плата студентов в период прохождения профессиональной практики в рамках дуального обучения в 2021 году составила 58 000 тенге.

Кроме того, одним из недавних новшеств Трудового кодекса стала норма, предусматривающая засчитывание периода прохождения профессиональной практики в рамках дуального обучения в трудовой стаж обучающегося.

- Отслеживается ли трудоустройство выпускников после окончания колледжа?

- Трудоустройство выпускников является одним из индикаторов эффективности деятельности колледжей. Его мониторинг ведется через Национальную образовательную базу данных и по данным Межведомственного расчетного центра социальных выплат (ранее ГЦВП) согласно пенсионных отчислений. Кроме этого, контроль за трудоустройством выпускников ведет местный исполнительный орган.

В 2021 году выпуск обучившихся по системе дуального обучения составил 17 920 человек, из них трудоустроены 11 806 человек (66 %). При этом, мониторинг за трудоустройством выпускников ведется в течение года. То есть 66% - это те выпускники, которые устроились сразу после окончания и остались там работать.

Кроме того, нельзя не отметить, что ввиду пандемии дуальное обучение сократилось. Поэтому сократился и процент трудоустройства после дуального обучения. Ранее он всегда был на уровне 70-72%.

- А что делается для повышения эффективности программы?

- В данный момент мы внедряем целевую подготовку кадров по заказу предприятий. Эти выпускники далее будут трудоустроены в те предприятия, которые заявили о потребности. То есть целевая подготовка – это гарантия трудоустройства для выпускника, а также для предприятия, которое вкладывается в студента и понимает, что завтра он придет работать именно к ним.

Кроме того, в ближайшем будущем планируется включить возмещение расходов предприятиям на подготовку кадров при дуальном обучении в счет повышения стоимости гранта в рамках подушевого финансирования.

Еще увеличится количество наставников с производства и будет проводиться обучение их педагогическим навыкам.

В целом, дуальное обучение и трудоустройство выпускников расширяется. А к 2025 году охват студентов дуальным обучением планируется увеличить до 35 %, или 106 тысяч человек. На сегодня этот показатель равен 29,1%.

Хочу отметить, что трудоустройство выпускников колледжей является одним из основных критериев для размещения госзаказа. Колледжу необходимо иметь уровень трудоустройства не менее 50% для того, чтобы получить гранты. То есть колледжи заинтересованы в повышении показателя трудоустройства. А дуальное обучение в этом отношении – один из самых эффективных инструментов. Кроме того, трудоустройство выпускников включено в Концепцию развития образования РК до 2025 года как один из основных показателей.

- Спасибо за интервью!





Автор: Рабига Нурбай