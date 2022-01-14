Целью группировок было превращение Казахстана в дезинтегрированное государство – политолог

АММАН. КАЗИНФОРМ - О прошедших событиях в Казахстане корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с политологом и экспертом по безопасности Мохаммедом аль-Малькауи, редактором издания «Jawharat al-arab», который поделился своим мнением и оценками.

- На основе моего анализа событий в Казахстане я полагаю, что некоторые из сил, враждебных к вашей стране, а также радикальные исламистские и преступные террористические группы, хотели реализовать схемы по взятию Казахстана под свой контроль. Они хотели вовлечь его во внутреннюю и региональную народную борьбу, к конфликтам и войнам, от которых уже страдают Афганистан после возвращения «Талибана» к власти в стране, Азербайджан и Армения, а также Украина, оказавшись посередине противостояния США и России. Смотря на диверсионные акты, сопровождавшие протесты, мне кажется, что эти террористические и преступные группировки были готовы уничтожить ряд стратегических государственных учреждений в городах, в которых проходили протесты. Состоящие из террористов и преступников, эти силы превратили простые народные протесты в ряде городов, начавшиеся из-за высоких цен на топливо, в акты преднамеренного разрушения и саботажа. При этом усилия, направленные на контроль ключевых узлов и стратегических объектов, были вызваны с целью ослабления государства, а также сил безопасности и военных.

Как известно, управляемые террористические и преступные группировки всегда обладают секретным списком стратегических и международных целей в странах, на которые планируется осуществить нападение. Поэтому они, как правило, в срочном порядке стремятся взять эти цели под свой контроль либо уничтожить их, если не получается контролировать. К примеру, так было в Ираке и Ливии, такая же ситуация складывалась в Сирии и Йемене в результате действий таких организаций и группировок. Именно поэтому эти силы пытались провернуть такие события именно в тех городах, где люди остро нуждались в чем-либо.

Убежден, что незамедлительные действия Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по объявлению чрезвычайного положения, отставке Правительства и восстановлению цен на прежнем уровне были мудрым решением, несмотря на противодействие и стремление сил, представляющих террористические и преступные группировки, осуществить беспорядки, вызвать эскалацию насилия и захватить ряд важных учреждений, таких как аэропорт и другие гражданские объекты.

Решение Президента Токаева об использовании миротворческих сил ОДКБ было мудрым, обоснованным и своевременным решением, и сорвало планы этих сил по расширению зоны проведения диверсий и разрушений, которые она совершала в городах, где проводились акции протеста.

Помимо этого, я также убежден, что целью этих террористических и преступных группировок является превращение Казахстана в дезинтегрированное государство и театр террористических и преступных группировок в Центральной Азии, вблизи с Россией, Китаем, странами региона и Каспийским морем. Я не исключаю, что некоторые силы запланировали переброску членов террористических группировок с Ближнего Востока и Северной Африки в Казахстан, с целью наводнения Центрально-Азиатского региона террористическим компонентом, который сегодня в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки начал уменьшаться.

Что касается позиции Иордании в отношении поддержки Казахстана, то официальная позиция Королевства - достаточно ясная, откровенная и твердая, она поддерживает мир и стабильность в этой дружественной стране. Тем более Казахстан является одним из главных столпов мира и стабильности в мире в целом, и в Центральной Азии в частности, и мы в Иордании считаем Казахстан мостом цивилизованного, культурного и человеческого общения между Центральной Азией, арабскими и исламскими странами и миром.

Правительство Иордании выразило братскую поддержку мерам и решениям, принятым Президентом Токаевым для восстановления безопасности и стабильности в Казахстане. Иорданский народ также близко ощутил стремление Республики Казахстан обеспечить безопасность членов международного сообщества, проживающих там, в том числе членов иорданского сообщества, которые работают или учатся в Казахстане.

Здесь я могу сказать, что иорданское руководство, Правительство и народ почувствовали себя комфортно и спокойно после того, как казахстанские службы безопасности и военные смогли восстановить контроль над всей ситуацией в Казахстане, а также сорвали все попытки враждебных сил реализовать их диверсионно-деструктивные планы в Казахстане.

Насколько я знаю, Президент Токаев и новое правительство уже разработали план срочных действий, который послужит народу Казахстана, основанный, в первую очередь, на экономии расходов, приостановке повышения зарплат должностным лицам, в дополнение к разработке планов по обеспечению здоровой среды для улучшения экономической ситуации в государстве, что напрямую отразится на ее гражданах. Эти меры также направлены на поощрение создания проектов развития и инвестиций, которые поспособствуют созданию рабочих мест и решению проблем безработицы и бедности, особенно среди молодежи и выпускников университетов.

Нет сомнения, что планы по открытию пяти филиалов международных университетов в Казахстане будут способствовать расширению инвестиций в этот сектор, особенно в специальностях и профессиях, востребованных на казахстанском и региональном рынке труда, включая технические дисциплины.

Я, как иорданский политолог и аналитик по вопросам безопасности, считаю, что руководство, Правительство и народ Республики Казахстан способны преодолеть эти опасности и вызовы, стоящие перед страной, которая в прошлом году отпраздновала тридцатилетие своей независимости. Казахстан - древняя страна, которая имеет глубокое культурное наследие, а его общество основано на терпимости, гармонии и сосуществовании, охватывая около 130 национальностей. Поэтому я оптимистично настроен в отношении того, что ваша страна, которая находится на стыке древних и современных цивилизаций и культур, сильна, и враги, противники, террористы и преступники не смогут ни подорвать ее величие, ни ослабить ни ее, ни ее долгую историю. Некоторые стихи Абая, с которыми я успел познакомиться, подтверждают это.

В заключение я прошу у Аллаха милости ко всем тем невинным людям, сотрудникам служб безопасности и военным, которые погибли в результате недавних актов насилия, терроризма и преступности.