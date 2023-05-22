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Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
22 Мая 2023, 16:01
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области Фото: пресс-служба Курмангазинского района

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В населенном пункте Конеу Енбекшинского сельского округа Курмангазинского района в прошлом году был открыт убойный цех. Теперь запущено производство по выпуску изделий из мясной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

В комплексе, открытом индивидуальным предпринимателем, налажен полный процесс переработки мяса. Было закуплено оборудование для убоя скота, лаборатория, морозильная камера на 200 кубометров, линия для приготовления мясных изделий. Процесс основан на стандарте «халяль».

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«В день принимаем по 4-5 голов крупного рогатого скота. Мясо после убоя размещается в морозильных камерах. Работаем в двух направлениях: первое – жители привозят свой скот на убой и забирают мясо, второе – мясо поставляется в магазин халяльной продукции на центральный продовольственный рынок. Из мяса готовим фарш и полуфабрикаты, которые пользуются большим спросом у населения. Весь процесс проходит согласно санитарно-ветеринарным требованиям. К нам обращаются и продавцы мяса из райцентра, которые разделывают свой скот у нас в цехе», – рассказал директор убойного комплекса Алтынбек Дайынов.

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Комплекс занимает 0,2 гектара из 60 гектаров имеющейся земли сельскохозяйственного назначения. На оставшейся площади аграрий планирует разводить лошадей и построить скотный рынок.

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