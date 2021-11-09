Цех по производству контрафактных стиральных порошков ликвидировали в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактных стиральных порошков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Туркестана Р. Абдуллаев организовал цех по адресу жилой массив «Иштихат», улице Доспанбет жырау б/н, где незаконным путем изготавливал порошки под марками «Ariel», «Тide», «Миф», «Persil»в объемах 2, 3, 6 кг», - сообщили в пресс-службе ведомства.









Всего изъято 7 оборудований для упаковки и расфасовки порошков, более 500 упаковок порошка, свыше 100 мешков по 20 кг порошка в рассыпном виде, полиэтиленовые пакеты с наименованиями известных марок.

Правообладателю в лице компании «The Procter&Gamble Company» нанесен крупный ущерб. Р. Абдуллаев привлечен к штрафу в размере 5,9 миллионов тенге.