Цех по производству 2 400 тонн питьевой воды в год запущен в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Казыгуртском районе Туркестанской области запущен цех по производству питьевой воды под торговой маркой «Aqua the best». В цехе, способном производить 2 400 тонн продукции в год, создано 10 постоянных рабочих мест. Об этом сегодня на брифинге сообщил аким Казыгуртского района Арман Абдуллаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

По его словам, в настоящее время в индустриальной зоне «Казыгурт» работают 5 предприятий, где трудятся около 200 человек.

«В районе активно развивается сфера малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день функционирует 9 251 зарегистрированный субъект малого и среднего предпринимательства. Ими трудоустроено 13 780 человек, объем произведенной продукции в отрасли достиг 15 млрд 967,8 млн тенге», - сказал аким района.

В ходе совещания глава района также отметил, что предпринимателям оказывается необходимая поддержка на должном уровне. Так, через финансовые организации с начала года около 1 500 граждан получили кредиты на занятие индивидуальным предпринимательством в размере 1 млрд 87,7 млн тенге. По программе «Экономика простых вещей» профинансировано 18 проектов сельскохозяйственного направления на общую сумму 442 млн тенге.

«Благодаря государственной поддержке различных уровней объем валовой продукции сельского хозяйства за 4 месяца составил 9 млрд 164,7 млн тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 млрд 30,9 млн тенге. Из них 7 млрд 903,1 млн тенге приходятся на животноводство, 1 млрд 237,6 млн - на растениеводство», – сказал А. Абдуллаев.

Кроме того, аким района отметил, что поэтапно решаются вопросы с инфраструктурой. Так, из 64 населенных пунктов района 59, или 92,2%, обеспечены чистой питьевой воды. До конца года этот показатель достигнет 93,7%. 73% района обеспечены голубым топливом, 98,4% подключены к централизованной электросети.