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Цех по переработке шерсти открыла сельчанка в Атырауской области

4 Декабря 2022, 12:35
Цех по переработке шерсти открыла сельчанка в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Цех по переработке шерсти открыла сельский предприниматель Амангуль Жумагулова в селе Махамбет Махамбетского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

Амангуль Жумагулова из села Махамбет в 2020 году в рамках программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» получила безвозмездные средства в размере двух миллионов тенге и открыла цех по переработке шерсти. Сегодня цех «Дәулет» предлагает жителям села одеяла и подушки из чистой натуральной шерсти. Педагог по профессии, мать троих детей, Амангуль говорит, что научилась технике обработки шерсти у своей матери.


«Мама была рукодельницей. Она обрабатывала шерсть, вязала, шила сырмак и одеяла, валяла войлок. С детства я росла, наблюдая и изучая эту работу. После того, как отец ушел из жизни, я стала помогать маме. Получив профессию педагога и работая по специальности, я стала заниматься шитьем одеял. Начала с мини-одеял, сейчас уже шью приданое для невест. Сейчас пошив изделий для меня – основной источник дохода. А когда я увидела, как в крестьянских хозяйствах шерсть животных выбрасывается за ненадобностью, мне пришла в голову идея открыть собственную мастерскую по переработке шерсти. В самом начале поддержали и помогли супруг и дети, позже в производство включились двое рабочих. Кроме того, в свободное время я обучаю желающих обработке шерсти и шитью одеял, нанесению узоров. В будущем планирую расширить свой цех, увеличить количество работников. Начнём производить шерстяную пряжу и валять изделия из войлока. Моя цель – обеспечивать население отечественной продукцией», – говорит предпринимательница.

2021 году Амангуль Жумагулова была удостоена звания «Лучший предприниматель» района.


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