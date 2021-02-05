Цех по переработке рыбы и МТФ планируют открыть в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Бухар-Жырауском районе в планах увеличить урожай картофеля и овощных культур, открыть автоматизированную молочно-товарную ферму, цех по переработке рыбы и производство брикетированных кормов для скота. Аким района Шагурашид Мамалинов озвучил итоги социально-экономического развития района за 2020 год, а также задачи на предстоящий период. Доклад прошёл в рамках онлайн-совещания под председательством главы региона Жениса Касымбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Бухар-Жырауском районе пристальное внимание уделяется новым инвестиционным проектам. На проектную мощность вышло фермерское предприятие «Апрель». В этом году планируется ввод второго этапа животноводческого комплекса на 25 тысяч голов в селе Новоузенка.

«Это будет самый инновационный комплекс, где производство полностью автоматизировано. Также привлечены инвестиции для компании «Береке-2014» на создание репродуктора по разведению КРС на 1 200 голов», - рассказал Шагурашид Мамалинов.

В селе Кызылкаин СПК «Jasyl Jer» планирует запустить производство гранулированных кормов по инновационным технологиям, а в Акбельском округе - цифровую молочно-товарную ферму. Для осуществления этого проекта компания Suthana закупит 600 голов КРС. Карагандинский рыбопитомник готовится запустить в районе цех по переработке рыбы.

Не останется без внимания и жилищный вопрос. Будут восстановлены два дома в селе Доскей. Продолжится выкуп жилья для социально уязвимых слоёв населения, многодетных семей и детей-сирот. В планах обеспечить в этом году крышей над головой 298 семей.

В 2020-м было выдано 386 земельных участков в сёлах Доскей, Новоузенка, Уштобе и Кокпекты. На основе этого в районе в перспективе будут развёрнуты четыре благоустроенных посёлка. Все дома предполагается обеспечить инженерными коммуникациями. Сейчас идёт отработка того, чтобы была соблюдена единая архитектурная форма и цветовая гамма.

Двенадцать населённых пунктов района были обеспечены водой в прошлом году. В 2021-м планируется наладить центральное водоснабжение ещё в девяти сёлах.

Немаловажная задача - теплоснабжение района. Было построено пять блочно-модульных котельных. Причём оборудование на котельных двойного назначения. Оно готово и для подключения к газу. Также продолжится ремонт и модернизация существующих котельных и проведение тепловых сетей.

«В прошлом году бюджет района был увеличен в два раза. В рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» отремонтированы внутрипоселковые дороги, школы, начато строительство ФОКа. По Дорожной карте занятости были профинансированы 30 проектов. Это в основном инженерно-технические сети, обновление фасадов, кровли. Были введены в эксплуатацию три 16-квартирных и шесть 12-квартирных арендных домов. Мы уделяем строительству жилья особое внимание. И в этом году надо этот вопрос максимально отработать», - подчеркнул Женис Касымбек.