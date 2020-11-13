Цех мощностью два миллиона масок в месяц запустили в Туркестанской области
САЙРАМ. КАЗИНФОРМ - В Сайрамском районе Туркестанской области запущен цех, который в месяц может производить два миллиона масок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную служб коммуникаций.
Проект по производству медицинских масок реализует ТОО «S MEDICAL». Станки для производства закуплены в Китае. По словам директора товарищества Мажита Мауленова, цех способен производить до 2 млн штук масок в месяц.
Стоимость проекта 80,4 млн. тенге. Созданы рабочие места на 30 человек, в сутки здесь шьют 80 тысяч штук защитных масок.
«В рамках этого большого проекта планируется производство одноразового медико-хирургического оборудования. Во время вспышки коронавируса было трудно найти простую маску. Поэтому в первую очередь мы приступили к шитью масок», – рассказал предприниматель.
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