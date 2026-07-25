Cборная Испании заплатит около $15 млн налогов за победу на ЧМ-2026

Футболистам сборной Испании предстоит выплатить около $15 млн налогов с призовых, полученных за победу на чемпионате мира 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным Fox News, сумма составит примерно 30% от общего размера выплат.

Как сообщает телеканал, обычно FIFA заранее договаривается со странами, принимающими турнир, об освобождении национальных федераций от налогов на призовые. В этот раз такой механизм в полном объеме применен не был.

Американские налоговые органы рассматривают игроков испанской сборной не как единую команду, а как отдельных налогоплательщиков, получивших доход на территории США. Именно поэтому призовые облагаются налогом.

Напомним, Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В финальном матче сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время и впервые с 2010 года завоевала титул чемпионов мира.