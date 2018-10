C 1 января Казахстан полностью переходит на электронный формат оказания медуслуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан полностью переходит на электронный формат оказания медицинских услуг в 2019 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев.

«В рамках реализации поручения Главы государства с 1 января 2019 года все поликлиники и больницы полностью перейдут на безбумажное ведение медицинской документации. В целом, с нового года Казахстан полностью перейдет на электронный формат оказания медицинских услуг», - сказал он.



Олжас Абишев отметил, что в рамках внедрения безбумажного ведения медицинской документации в медицинских организациях в настоящее время 64 формы из 121 переведены в электронный формат.



«В 674 из 727 самостоятельных медицинских организаций медицинская документация ведется в электронном формате. В республиканских организациях здравоохранения на данный момент в 12 из 26 (47 %) НИИ, Национальных центрах ведутся в среднем 26 форм из 62 запланированных», - сообщил он.



По данным вице-министра, на сегодняшний день медицинскими информационными системами оснащены 99% организаций здравоохранения до районного уровня, ниже районного уровня - 53%, компьютерами оснащены 90,8% рабочих мест медицинских работников, обеспечен доступ к Интернету до районного уровня 100%, ниже районного уровня - 54%.



Как отметил Олжас Абишев, медицинские информационные системы обеспечивают цифровизацию бизнес-процессов организаций здравоохранения и сбор необходимой информации для формирования электронного паспорта здоровья.



«На данный момент созданы 546 постов цифровой грамотности, на которых проводится обучение населения цифровым навыкам. Количество населения, обученного цифровым навыкам, составляет около 6 млн. На сегодня количество пользователей мобильных приложений 1 951 338 или 10,8% от количества прикрепленного населения. На региональном уровне в медицинских информационных системах созданы и заполнены 10,2 млн электронных паспортов здоровья», - сообщил он.



Продолжается работа по разворачиванию интеграционной Платформы здравоохранения, на базе которой будет сформирован электронный паспорт здоровья.



По мнению спикера, вышеуказанные меры дадут возможность медицинским организациям быть готовыми к внедрению обязательного социального медицинского страхования.



«Это позволит обеспечить усиление активности населения в управлении собственным здоровьем, повышение доверия к службам здравоохранения, оптимизировать государственные затраты на оказание медицинской помощи», - считает Олжас Абишев.



Вице-министр также напомнил, что 14 сентября 2017 года между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и компанией IBM был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии проведена пилотная апробация по проекту искусственного интеллекта в здравоохранении - Watson for oncology.



Он проинформировал, что на сегодняшний момент пилотная апробация завершена: на базе КазНИИОР командой IBM сформирована группа. В указанный период были проведены анализ существующих бизнес-процессов и клинических процессов, обработка данных, предоставление технического обзора, отбор пролеченных случаев и нозологий для апробационных работ. В ходе указанных работ были рассмотрены пролеченные случаи по 13 видам нозологий (рак яичников, желудка, легких, молочной железы, мочевого пузыря, ободочной кишки, печени, пищевода, предстательной железы, прямой кишки, тела матки, шейки матки, щитовидной железы).



«Говоря о цифровизации здравоохранения и безбумажном документообороте, также стоит отметить роль мобильных приложений в этом процессе. Министерством здравоохранения сформирован единый каталог существующих на рынке мобильных приложений в области здравоохранения, который размещен на сайте «Республиканского центра электронного здравоохранения» МЗ РК», - сказал спикер.



Это каталог мобильных приложений:1)DamuMed - Запись на прием к врачу; 2) Даригер про (Dariger Pro); 3) HealthBook; 4) Программный комплекс автоматизации диспетчерского центра «103 КОНТРОЛЬ"; 5) ФМС: Народный контроль; 6) HCity; 7) Моя беременность; 8) Мобильное приложение Egov; 9) Приложение «Онкоскрин»; 10) Посоветуй врача.kz By MedElement Co.; 11) Заболевания: справочник врача By MedElement Co".; 12) Мобильное приложение SOS по оказанию первой помощи; 13) КДЛ ОЛИМП CDL OLYMP Kazakhstan; 14) Комек 103; 15) 103apteka.kz - интернет-аптека; 16) 103.kz - поиск лекарств; 17)Достармед А.; 18) Патронажная медсестра; 19)Уход за детьми раннего возраста.



Сегодня благодаря современным технологиям оказываются такие электронные услуги, как прикрепление к медицинским организациям, а также запись на приём к врачу, вызов врача на дом и т. д.



Завершая свое выступление, вице-министр проинформировал о том, что 25 - 26 октября в Астане состоится Международная IT - выставка «Astana Digital Health», целью которой является демонстрация достижений и практических решений в области развития электронного здравоохранения, цифровых инноваций, инфраструктуры и безопасности, анализа данных, интеграции и совместимости и т. д. Для желающих посетить мероприятие вся информация представлена на сайте www.dhastana.kz

Автор: Лаура Амантаева.