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    10:28, 28 Январь 2021 | GMT +6

    C 1 февраля запрещена работа кинотеатров в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

    Запрещается деятельность развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор; объектов культуры (репетиция), театров, кинотеатров.

    Запрещается деятельность межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок.

    Постановление также вводится запрет на работу ТРЦ по выходным.

    Ранее на брифинге Жандарбек Бекшин сообщил, что люди начали заражаться коронавирусом в кинотеатрах и театрах.

    Постановление вступает в силу 1 февраля.


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