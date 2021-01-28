C 1 февраля запрещена работа кинотеатров в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Запрещается деятельность развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор; объектов культуры (репетиция), театров, кинотеатров.

Запрещается деятельность межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок.

Постановление также вводится запрет на работу ТРЦ по выходным.

Ранее на брифинге Жандарбек Бекшин сообщил, что люди начали заражаться коронавирусом в кинотеатрах и театрах.

Постановление вступает в силу 1 февраля.