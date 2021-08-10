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Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области

10 Августа 2021 11:52
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Бывший сотрудник КНБ осужден на 9 лет в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Карасайском районном суде Алматинской области вынесли приговор бывшему сотруднику КНБ Сабыржану Нарымбаеву, обвиняемому в попытке изнасилования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Судом установлено, что 12 сентября 2020 года в ночное время суток подсудимый путем обмана под предлогом того, что довезет до дома, посадил потерпевшую в автомашину. Остановившись на окраине села, Нарымбаев с целью совершения изнасилования стал наносить удары руками и ногами, угрожая убийством. Однако потерпевшая У. оказала активное сопротивление и он, испугавшись появления проезжающих автомашин, не смог довести свой преступный умысел до конца.

Прокурор просил назначить подсудимому 9 лет лишения свободы.​ ​Потерпевшая согласилась с мнением прокурора. Сторона защиты просила оправдать Нарымбаева.

«Суд приговорил Нарымбаева С. М. признать виновным в совершении уголовного правонарушения ст.ст.24 ч.3, 120 ч.2 п.2 (покушение на изнасилование) и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказание в учреждении средней безопасности», - озвучил судья.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, он лишился специального звания капитана национальной безопасности.

В пресс-службе Карасайского районного суда сообщили, что санкция ст.120 ч.2 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет. При этом закон ограничивает срок наказания, если совершено покушение на преступление. Срок наказания не может превышать 9 лет (3/4​ от максимального срока - 12 лет).

Иск о возмещении материального и морального вреда потерпевшая не заявляла.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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#Алматинская область   #Суды   #МВД РК   #КНБ РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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