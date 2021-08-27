Бывший работник банка оформил крупные кредиты на двух жительниц Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали бывшего работника банка, подозреваемого в мошенничестве с кредитами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

За сутки в дежурные части городских и районных подразделений ДП Туркестанской области за сутки поступило свыше 10 сообщений, связанных с мошенничествами. Среди них шесть фактов обмана граждан под предлогом получения социальной помощи или госсубсидий, два - оформление кредита на чужое имя, один факт - « увеличение дохода путем раскрутки денег». Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 9 миллионов тенге.

Так, в дежурную часть УП Туркестана обратилась женщина с заявлением о том, что в одном из банков неизвестные оформили на ее имя кредит на крупную сумму. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, бывшего работника банка. Выяснилось, что молодой человек, войдя в доверие, обманным путем оформил на клиентку кредит на сумму более 2 миллионов тенге. Также установлено, что от рук мошенника пострадала еще одна горожанка, на имя которой он взял кредит на сумму более 3 миллионов тенге.

Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничество». Мужчина находится под стражей. Следствие не исключает, что подозреваемый может быть причастен к еще нескольким фактам мошенничества.

Тем временем в Жетысайском районе в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что мошенница выманила у нее более полмиллиона тенге. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина обещала помочь ей с получением госсубсидий на развитие предпринимательства. Доверчивая сельчанка отдала аферистке 560 тысяч тенге, однако обещанного так и не дождалась. Стражи порядка установили подозреваемую, жительницу Мактааральского района, и доставили в районный отдел.

Начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.



