Бывший работник банка обещал женщине погасить кредит за деньги в Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Кентау аферист, представившись сотрудником банка, выманил у женщины около 200 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

В дежурную часть ОП Кентау с заявлением обратилась одна из местных жительниц, ставшая жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, неизвестный, представившись работником банка и войдя в доверие, обещал ей помощь в погашении кредита. После чего, за вознаграждение аферист выманил у женщины около 200 тысяч тенге. Однако мошенник так и не выполнил обещанного и не вернул деньги. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемых.

С целью раскрытия преступления в городском отделе создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель, бывший работник одного из банков.

Полученные путем мошенничества деньги аферист потратил на собственные нужды. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, недавно полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве.