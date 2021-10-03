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    01:16, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Бывший работник банка обещал женщине погасить кредит за деньги в Кентау

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Кентау аферист, представившись сотрудником банка, выманил у женщины около 200 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

    В дежурную часть ОП Кентау с заявлением обратилась одна из местных жительниц, ставшая жертвой мошенничества. Со слов потерпевшей, неизвестный, представившись работником банка и войдя в доверие, обещал ей помощь в погашении кредита. После чего, за вознаграждение аферист выманил у женщины около 200 тысяч тенге. Однако мошенник так и не выполнил обещанного и не вернул деньги. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемых.

    С целью раскрытия преступления в городском отделе создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель, бывший работник одного из банков.

    Полученные путем мошенничества деньги аферист потратил на собственные нужды. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

    Напомним, недавно полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Туркестанская область Регионы Казахстана Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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