Бывший кинотеатр «Целинный» станет современным центром: как он будет выглядеть после реконструкции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы презентовали центр современной культуры «Целинный», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На онлайн-заседании общественного совета города была представлена архитектурная концепция здания бывшего кинотеатра «Целинный», пришедшего в упадок после прекращения его деятельности в 2014 году.

В работе над реконструкцией «Целинного» особое внимание уделено исследованию коллективной памяти, сформированной вокруг старого здания, его культурного и регионального контекста и в то же время поискам новой идентичности, соответствующей духу современного времени.

Проектной командой под руководством британского архитектора Асифа Хана предприняты мероприятия по сохранению оригинальных конструкций здания 60-х годов, максимально возможные в условиях усиленных стандартов сейсмической безопасности Алматы.

В новом проекте сохраняются фасады зрительного зала, конструкции кровли и стена c известным сграффито Евгения Сидоркина , который ранее считали утерянным (оригинал будет восстановлен).

Главный фасад за счет огромной зеркальной поверхности стекла, наклоненного под углом 45 градусов, днем будет отражать постоянно меняющуюся картину неба, а вечером, становясь прозрачным, воспроизводить памятный визуальный образ ярко освещенного фойе кинотеатра. Новый элемент деликатными штрихами трансформирует здание, гармонично добавляя футуристический слой к уже сложившемуся историческому контексту и сохраненной конструкции основного здания.

«Мне бы хотелось, чтобы «Целинный» вступал в диалог с жителями Алматы: как работает вход, как здание сообщается с внешним миром и взаимодействует с городом. Мы стараемся максимизировать перформативное пространство. Оно будет включать в себя крышу, фойе, первый этаж, зрительный зал и, вполне возможно, соседствующий с кинотеатром парк. В каждом элементе здания и на прилегающей к нему территории будут заложены различные возможности и перспективы для культурной деятельности в целом. Когда вы на крыше, вашим залом становится само небо и красивые облака. Перед фасадом аудиторией становится вся улица. И, разумеется, внутри — оригинальный зрительный зал, переоборудованный под мультифункциональное, гибкое арт-пространство», - сказал архитектор из Великобритании, автор проекта реконструкции Центра современной культуры «Целинный» Асиф Хан.

Новый зрительный зал - это гибкая структура, позволяющая организовать пространства с переменной функцией, готовые к быстрой трансформации и позволяющие использовать их для разных культурных сценариев, экспериментальных форматов современных выставок, представлений, спектаклей.

В здании предусматривается образовательная зона: помещения для воркшопов, мастер-классов, лекций. На уровне 1 этажа расположится: дополнительный зрительный зал на 110 мест, предусмотренный для демонстрации кино, проведения лекций и выставок, а также книжный магазин. На уровне эксплуатируемой кровли располагаются ресторан и площадка для сезонных культурных мероприятий с возможностью размещения временных сидений.

Генеральным планом предусматривается увеличение площади озеленения на прилегающей с южной стороны территории за счет соединения зеленым коридором улиц, участка Центра современной культуры «Целинный» и сквера.

Стеклянные фасады обеспечивают пространственное раскрытие интерьера к окружающему ландшафту, связывая наружную террасу здания с открытым общественным пространством для различных групп населения. Общее благоустройство территории вокруг здания позволяет создать комфортную зону для прогулок, коммуникаций и отдыха с детьми. Концепция ландшафта вдохновлена естественными руслами рек вокруг Алматы и арычными системами, создающими прохладу в летнее время.

«Центр Алматы летом производит сильное впечатление: с высоты птичьего полета город напоминает зеленую сеть. Это располагает к прогулкам. Дома отделены от тротуаров зелеными зонами, дающими естественную тень. Для города это ценно, и мы стремимся присоединить «Целинный» к этой зеленой сети, чтобы человек мог спокойно перемещаться между различными зонами, заканчивая парком и, собственно, «Целинным». Получается своего рода культурный променад внутри города», - отметил Асиф Хан.

В то же время разработки проекта предлагают минимизировать парковочные места сделать территорию центра пешеходной. Руководитель центра Джамиля Нуркалиева заявила, что прилегающая территория бывшего кинотеатра была реализована в 1964 году, и тогда по нормам не было предусмотрено огромное количество парковочных мест.

«Очень большой дефицит парковочных мест. Мы предполагаем, что для нас важнее создать пешую зону и пеший ансамбль. Все-таки Алматы обладает хорошими и благоприятными климатическими условиями для того, чтобы люди могли запарковать свою машину где-то и пройтись, плавно войти на территорию совершенной культуры. Мы понимаем, что это очень важный вопрос, в связи с этим предлагаем минимизировать парковочные места и все-таки создать пространства для людей. Для нас в приоритете безопасная рекреационная среда», - отметила она.

Джамиля Нуркалиева добавила , что проект находится на стадии разработки и через несколько месяцев презентацию отправят для экспертизы. «После чего мы приступим к реконструкции здания. Предположительно мы подразумеваем, что техническое открытие состоится в конце 2021 года, но и совершенно уверена, что это начало 2022 года», - отметила руководитель центра.

Общественники, между тем, обеспокоились ценами входных билетов в культурный центр.

«Наша программа настроена на возрастную категорию от 0 до 65 лет. Подразумевается, что для всех категорий будут организованы мероприятия. Что касается платной и бесплатной деятельности. Это социальный проект. Входной билет будет не дороже входного билета за кино и театральный сеанс. Однако у нас также предусмотрено бесплатное посещение для всех студентов и школьников, пенсионеров для того, чтобы сделать наше пространство максимально доступным. Я хочу еще раз подчеркнуть,, что цена на билет будет в пределах 1000-1400 тенге», - отметила она.

Между тем, общественники высказали свои точки зрения и предложения. Они предлагают оставить фасад здания без изменения, чтобы сохранить историю. Как заверили разработчики проекта, стратегия развития «Целинного» в долгосрочной перспективе - сформировать культурный район мирового уровня с поддерживающей инфраструктурой.

Центр современной культуры «Целинный» — первая в Казахстане частная институция, направленная на развитие междисциплинарного взаимодействия современной культуры и искусства. Центр основан казахстанским предпринимателем Кайратом Боранбаевым и располагается в здании построенного в советское время кинотеатра «Целинный», где в 2019 году начата разработка проекта реконструкции под руководством британского архитектора Асифа Хана, который ставит своей задачей трансформировать здание в мультифункциональное пространство. После открытия в 2021 году «Целинный» сосредоточит свою деятельность на изучении и репрезентации процессов в области современной культуры и искусства Казахстана и других стран, а также общественных процессов и гуманитарных и точных наук.

Панорамный кинотеатр «Целинный» был построен в 1964 году по типовому проекту (архитектор С. Розенблюм, привязка к месту В. Кацев, Б. Тютин, инженер В. Семенов) и был популярным досуговым центром. Уникальный визуальный образ кинотеатра «Целинный», обращенного к алма-атинскому «Бродвею» светящимся стеклянным фасадом фойе, сложился благодаря видимым с улицы гигантским сграффито художника Евгения Сидоркина с изображением скачек, танцев и жанровых сцен. В первое десятилетие XXI века кинотеатр был перестроен, его использовали в качестве ночного клуба. В 2018 году в ходе адаптации здания для проведения выставочных проектов обнаружены оригиналы сграффито Сидоркина, ранее считавшиеся утраченными. Центр поставил себе задачу реставрировать этот уникальное произведение известного графика.