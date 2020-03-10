Бывший главный бухгалтер МУИТ призналась в хищении более 400 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Специализированном межрайонном суде Алматы продолжается судебное разбирательство по делу экс-ректора Международного университета информационных технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В хищении 1,7 млрд тенге подозреваются экс-ректор вуза Дамир Шыныбеков и бывший главный бухгалтер Жанайым Спабекова.

В ходе судебного допроса Ж. Спабекова призналась в хищении 414 млн 790 тыс. тенге. Это за период с 2013 по 2018 годы. При этом больше всего она получала денег в 2017 году – 128,2 млн тенге.

Согласно уголовному делу, она за эти деньги приобрела одну квартиру в столице, три квартиры с паркингами в Алматы в ЖК «Арай», автомобили «Nissan Qashqai» и Toyota Hilux, зарегистрировала в Костанайской области ТОО «Айгуль балабакшасы», «Торгай копсалалы колледжi», «Торгай жылыжайы» и «Аралбай кагазы», а также купила три дома и одну землю в селе Тургай Костанайской области.

Компании, недвижимость и автомобили были зарегистрированы на имя ее сына и брата. Но, как заявила в суде Ж. Спабекова, они не знали, за какие деньги были приобретены эти имущества.

Ранее она рассказала, как они с экс-ректором расхищали бюджетные средства.