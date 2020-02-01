Бывшие одноклассники «сколотили» банду воров-домушников в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Четверо бывших одноклассников «сколотили» банду воров-домушников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.
В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что со двора его дома неизвестные лица, взломав входные двери сарая, похитили строительные инструменты, нанеся ущерб на более чем 600 тысяч тенге. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».
Сотрудники районного управления полиции сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В это же время в полицию обратился ещё один потерпевший, в доме которого неизвестные лица также совершили кражу. Домушники проникли в его недостроенный дом через окно и похитили стиральную машину, стоимостью 160 тысяч тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские предположили, что кражи чужого имущества совершают одни и те же лица. Оперативники сутками по крупицам собирали информацию и осуществили другие необходимые мероприятия. В результате полицейские задержали преступную группу, состоящую из четырех человек, которые оказались местными жителями. Как выяснилось, бывшие одноклассники, по предварительному сговору, совершали кражи на территории новостроящихся домов, в которые ещё не полностью переехали местные жители.
Следствием установлена причастность подозреваемых к 9 кражам из домов и коммерческих объектов. Похищенные вещи воришки сбывали, а деньги тратили на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 3,5 миллиона тенге. В качестве вещественных доказательств изъята большая часть краденного имущества. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и принять меры к сохранности своего имущества и ценных вещей. Во дворе домов и на территории зданий необходимо установить камеры видеонаблюдения.
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