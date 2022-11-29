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Бывшее здание партии AMANAT в Алматы восстановили

29 Ноября 2022, 15:40
Бывшее здание партии AMANAT в Алматы восстановили

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы восстановили бывшее здание филиала партии AMANAT, которое было разрушено во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Здание расположено по улице Толе би, 277. Оно находилось на балансе партии. Однако, по данным пресс-службы филиала партии, это помещение теперь принадлежит другому собственнику.

«Помещение находилось на балансе партии, где был расположен Ауэзовский районный филиал партии. Вместе с тем в целях улучшения материально-технического оснащения 23 декабря 2021 года Ауэзовский районный филиал партии переехал в новое помещение - в БЦ «Алинур» по адресу; микрорайон 8, дом 31Б», - отметили в пресс-службе филиала партии.

В Алматы во время массовых беспорядков пострадали здания, стратегические объекты, автомобили спецслужб и граждан, люди.


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