Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» объявлено в международной розыск

16 Января 2023, 09:24
Бывшее руководство рынка «Алтын Орда» объявлено в международной розыск

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области разыскивает членов бывшего руководства рынка «Алтын Орда» близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции региона, сотрудниками криминальной полиции управления полиции Карасайского района объявлены в международный розыск:

Данияр Апдигапаров, 1982 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

Жумадин Патов, 1982 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

Канат Жакаев, 1984 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.- Айдос Нуркалиев, 1986 года рождения, объявлен в международный розыск по ст. 190 УК РК.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия о задержании вышеуказанных лиц и водворении в изолятор временного содержания управления полиции Карасайского района. О полученных результатах будет сообщено дополнительно», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.


Новости по теме
Находящегося в международном розыске преступника задержали в ВКО
Стажер в столичном супермаркете оформила кредиты на своих коллег на 4 млн тенге
Аферистка оформила кредит на 1,5 млн тенге на жительницу Туркестанской области
Теги:
Читайте также
Полиция расследует гибель черных старателей в селе Бестобе Акмолинской области
Ввозимые из-за рубежа автомобили будут проверять по базам Интерпола
Стоимость легализации иностранного авто назвали в МВД РК
Решить проблему с регистрацией авто с армянскими номерами пообещали в МВД РК
Стажер в столичном супермаркете оформила кредиты на своих коллег на 4 млн тенге
Причину гибели людей на железнодорожных путях назвали в МВД РК
Почти 1600 преступлений раскрыли полицейские РК в течение суток
Находящегося в международном розыске преступника задержали в ВКО
Новости партнеров
Популярное
1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
3 Крупный завод в СКО выставили на торги
4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
5 На сколько обновился состав Сената

Лента новостей