Бывшая колония превратилась в арт-резиденцию: новое место творчества и креатива в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы открылась арт-резиденция, направленная на развитие отечественной креативной экономики. Новое культурное пространство позволит раскрыть потенциал молодых творцов. Здесь будут проводиться выставки, мастер-классы, образовательные курсы, фотосессии и разные мероприятия. Это формат креативного и продуктивного сотрудничества представителей самых разных направлений современного искусства. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет об уникальности этого проекта.

В пространстве арт-резиденции, оборудованном тремя выставочными залами, создается особое силовое поле взаимовлияний казахстанских и зарубежных художников, дизайнеров и музыкантов, ставящих эксперимент и поиск нового языка во главу угла своей творческой стратегии.

Каждый посетитель здесь может найти что-то интересное для себя. В скором времени появятся студии, где будут проводиться мастер-классы для художников, студентов, школьников по разным направлениям, в том числе по созданию композиции из бумаги - скульптуры, инсталляции, костюмы, а также курсы 3D скандирования, по фотографии и видео, лаборатории экспериментального звука, студия звукозаписи, инновационных решений в области моды и текстильной промышленности.

Инициаторы данного проекта уверяют, что создание такого творческого пространства нового формата дает импульс к развитию креативных индустрий. Это позволит укрепить международные связи в области культуры, обмениваться опытом.

«Арт-резиденция находится в историческом месте - в здании бывшей колонии. Это место известно как СИЗО на Сейфуллина. С 19 века это был перевалочным пунктом форта Верного, потом само здание построили японские военнопленные в 1954 году, а последние 30 лет - это частная территория. Нам предоставили это здание для того, чтобы сделать такой проект - арт-резиденцию. На самом деле многие художники страдают от того, что у них нет пространства, где они могли бы работать, экспериментировать, общаться с другими художниками. Есть такой институт, как союз художников, но нам нужны были новые инфраструктурные проекты. Мы полгода назад начали вместе художниками обживать это пространство и параллельно делать ремонт. Это только начало, у нас есть архитектурный проект, к чему мы стремимся, но все зависит от того, поддержит ли его город, появятся ли какие-то партнеры, спонсоры, меценаты», - рассказывает основатель проекта Дина Байтасова

По ее словам, планируется сотрудничество с различными министерствами, посольствами, которые будут приглашать иностранных художников сюда.

«То есть, зарубежный художник приезжает, вдохновляется городом, нашей историей, природой, ремеслами и создает какие-то работы здесь, а потом мы ее представляем», - добавила она.

Еще одним преимуществом арт-резиденции является то, что здесь художники имеют возможность жить и работать над своими проектами. Им открыт доступ ко всем технологиям и инструментам. Работа в одном пространстве и студиях позволяет творцам вдохновляться друг другом, обмениваться идеями и знаниями.

На сегодня в трех выставочных залах представлены работы 10 отечественных художников. Среди них есть картины писателя и живописца Каната Букежанова, чьи произведения были высоко оценены на выставке в Кипре. Он, находясь там, написал 105 картин и был удостоен награды «Серебряный ключ».

«Я придерживаюсь концепции, чтобы было много объяснений. Каждый человек здесь находит свое объяснение. В этом суть. Пикассо говорил: нельзя объяснять картину, надо, чтобы каждый человек нашел что-то свое для себя. Тут очень много смыслов, каждый человек может найти для себя, в зависимости от того, в каком он духовном состоянии, какое у него настроение, к чему пришел в жизни. У него могут появиться новые мысли, просто от образа. Поэтому я придерживаюсь этой концепции. Если говорить, что я думаю сам, то я могу здесь объяснить так, а через месяц по- другому, еще через месяц также. Каждый раз у меня будут меняться взгляды, даже если я сам писал эту картину, то я писал, не вкладывая какой-то определенный смысл», - объясняет художник.





Чтобы написать одну картину, уходит разное время - от одного дня до несколько месяцев. Это зависит от внутреннего состояние автора. Все картины, которые пишутся долго - это решение какой-то задачи, как в математике, продолжает Канат.

«Меня в основном вдохновляет человек. Какие-то переживания обычного рядового человека, каким я и сам являюсь. Я люблю писать вещи, которые не рисуют. К примеру, вот эту картину я рисовал в 2018 году, - показывает одну из своих работ Канат. - Это было переживание человека. Я увидел на вокзале людей в таком состоянии. Это была ситуативная абстракция. То есть, невозможно было понять, от чего они в таком состоянии находятся. Можно было придумать тысячи историй: у них кто-то заболел или может из дома выгнали. Но это переживание маленького человека, а потом два года прошло и началась пандемия. И эта картина как бы превратилась в пророчество. Ты не знаешь никогда, что может свалиться на твою голову в любой момент. Об этом не принято писать живопись или песни. Поэтому я эту картину назвал: «Песня о самым обыкновенном», - добавил художник.

Необычное творение художников, скульпторов может оценить каждый желающий. Здесь имеются не только картины, но и различные инсталляции. К примеру, внимание гостей привлекает арт-объект «ризома» - одно из ключевых понятий философии постструктурализма и постмодернизма.

А еще рядом со зданием можно заметить необычную скульптуру воина на коне, сделанную из старых запчастей. Эта работа скульптора Георгия Трякин-Бухарова посвящена казахскому художнику, лидеру арт-группы «Кызыл трактор», одному из ярчайших представителей современного искусства Казахстана Молдакулу Нарымбетову. Подобных скульптур, а также картин и инсталляции в арт-резиденции много, и главное, чтобы их посмотреть, людям не нужно платить. Вход свободный. Экспонаты будут обновляться каждые три месяца. Резиденция открытая по выходным с утра до вечера.

Организаторы подчеркнули, что Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию отечественной креативной экономики. В настоящее время Правительством разрабатывается концепция развития креативных индустрий. В данном контексте резиденции являются одним из важных шагов развития инфраструктуры для креативной экономики города Алматы.

В международной практике арт-резиденции являются обязательной частью культурной жизни. Резиденции существуют при ведущих музеях мира и Академиях художеств: New Museum в Нью-Йорке, резиденция в Венской Академии искусств, художественная резиденция в CERN (центре испытаний большого адронного коллайдера) и др.