Бюст румынского поэта Михая Эминеску открыли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Бухаресте открылся парк под названием «Казахстан», а в Нур-Султане установили бюст румынского поэта Михая Эминеску, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В прошлом году акимат столичного района Есиль и мэрия района №1 Бухареста заключили меморандум о культурном сотрудничестве. Румынская сторона в центре Бухареста назвала сквер в честь столицы Казахстана и установила там бюст Абая Кунанбаева. Мероприятие приурочили к 175-летию основоположника казахской литературы. В свою очередь, казахстанские власти скверу в районе ЖК «Зелёный квартал» присвоили название «Бухарест».

В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Мадалина Лупу, а также общественные деятели и представители столичной интеллигенции.

«Несомненно, творчество Михая Эминеску для румын значит также много, как для нас творчество Абая. Они оба — основоположники современной поэтической культуры и вдохновители национального культурного возрождения. Сегодняшнее мероприятие служит ярким примером развития культурных связей между нашими странами. В частности, мы подписали с Румынией соглашение в области туризма и культуры, протокол о сотрудничестве в области спорта находится на стадии подписания», - сообщила Актоты Раимкулова.

В свою очередь Мадалина Лупу подчеркнула, что это знаменательное событие не только для Румынии и Казахстана, но для всей Центральной Азии.

«В Центральноазиатском регионе нет ни одной страны, кроме Казахстана, где есть сквер и бюст румынского национального поэта. Пользуясь случаем, поздравляю казахстанский народ с 30-летним юбилеем Независимости. Румыния в числе первых стран признала суверенитет РК. Казахстан - один из ключевых партнеров Румынии в Центральной Азии. Открытие бюста Эминеску в столице Казахстана — хороший стимул, чтобы наши народы лучше узнали друг друга и дипломатические отношения вышли на новый уровень», - отметила Мадалина Лупу.

После завершения официальной части мероприятия спикеры посадили сосны и кусты сирени в знак долгосрочности и процветания межгосударственных отношений.

«Сегодня мы стали свидетелями нового этапа дружеских отношений между Казахстаном и Румынией. В частности, впервые укрепляем отношения между Нур-Султаном и Бухарестом на районном уровне, создаем благоприятные условия для сотрудничества в сферах культуры, образования, туризма и спорта», — сказал аким столичного района Есиль Берик Джакенов.