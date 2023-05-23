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Бюст генерала армии Сагадата Нурмагамбетова открыли в Павлодаре

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Мая 2023, 19:23
Бюст генерала армии Сагадата Нурмагамбетова открыли в Павлодаре Фото: gov.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На территории департамента по делам обороны Павлодарской области прошла торжественная церемония открытия бюста с мемориальной доской в честь 99-летия Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы №1 первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В мероприятии приняли участие представители областного акимата, депутат Сената Парламента Серик Акылбай, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие воинских частей Павлодарского гарнизона, известные общественные деятели.

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«Для подрастающего поколения и нынешних военнослужащих генерал армии Сагадат Нурмагамбетов – пример добросовестного, самоотверженного служения и беззаветной преданности Родине. В следующем году страна отметит его столетие. Сегодняшнее событие имеет огромное значение для увековечивания памяти выдающегося сына казахского народа», – подчеркнул заместитель начальника департамента по делам обороны Павлодарской области подполковник Алмасбек Бухарбаев.

Напомним, бюст с мемориальной доской установлен по инициативе Международного общественного благотворительного фонда имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Мероприятие завершилось исполнением песни «Сағадат» и торжественным маршем военнослужащих Павлодарского гарнизона.

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Павлодарская область   Память   Минобороны РК   Павлодар  
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