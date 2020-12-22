Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  175-летие Абая

Бюст Абая установили во Дворце Наций в Женеве

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Декабря 2020, 10:05
Бюст Абая установили во Дворце Наций в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – В Женевском отделении ООН состоялось торжественное открытие бюста Абая Кунанбайулы, приуроченное к 175-летию великого казахского поэта и 75-летию Организации Объединенных Наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Отделения, представители ряда государств-членов ООН.

Вниманию участников церемонии были представлены выдержки из выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященные 175-летию Абая и фильм об открытии памятника Абая на его исторической родине.

Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая отметила символичность открытия бюста в историческом здании Дворца Наций в год 75-летия ООН. Она тепло поздравила казахстанцев с Днем Независимости, подчеркнув важную роль и достижения страны в международной политике, экономическом, социальном и культурном развитии. Т. Валовая отметила, что творческое наследие выдающегося поэта мыслителя и композитора Абая имеет большое значение не только для нашего государства, но и для всего региона Евразии, а также является мостом, соединяющим западную и восточную культуры, приведя в качестве примера роль Абая в распространении творчества немецкого поэта Гёте через переводы Лермонтова на казахский язык.

Постоянный представитель Казахстана при ООН в Женеве Жанар Айтжанова подчеркнула, что 175-летие Абая, посвятившего свою жизнь просвещению, широко отмечалось в текущем году во всем мире. По её словам, творчество Абая способствовало сближению стран и народов, и его идеи терпимости, любви являются весьма актуальными в год 75-летия ООН. Казахстанский дипломат отметила символичность выбора места для установления бюста Абая напротив зала заседаний Конференции по разоружению, и выразила уверенность, что мудрые слова назидания Абая «Люби все человечество, как брата своего» будут служить напутствием сообществу ООН, способствовать укреплению мира, единства и многосторонней дипломатии.


ООН   МИД РК   Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС