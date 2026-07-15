Бюро нацстатистики: в селах Казахстана курят чаще, чем в городах

В Казахстане доля курящих среди жителей сельской местности составляет 17,8%, тогда как в городах — 14%. Такие данные приводит Бюро национальной статистики по итогам обследования взрослого населения о потреблении табака за 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Бюро национальной статистики в январе 2026 года провело ежегодное обследование взрослого населения на предмет потребления табака. В исследовании приняли участие по одному члену из 12 тыс. домашних хозяйств в возрасте 15 лет и старше во всех регионах страны, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

Фото: Бюро национальной статистики РК

По итогам обследования установлено, что в настоящее время табак употребляют 15,1% населения страны. По сравнению с 2025 годом этот показатель снизился на 2,4 процентного пункта — с 17,5% до 15,1%.

При этом в сельской местности доля курящих составила 17,8%, тогда как в городской — 14%.

Среди мужчин табак употребляют 30,5%, среди женщин — 4,9%.

Из общего числа курящих 98,6% предпочитают промышленно произведенные сигареты. Электронные сигареты используют 0,4% курильщиков, системы нагревания табака, такие как IQOS и GLO, — 0,9%, другие виды табачных изделий — 0,1%.

В Бюро национальной статистики напомнили, что обследование проводится ежегодно с 2020 года по предложению Министерства здравоохранения в соответствии с международной методологией Всемирной организации здравоохранения «Глобальное обследование по табаку среди взрослых» (GATS).

Ранее агентство публиковало результаты международного исследования Университета Нового Южного Уэльса, которые показали, что никотиносодержащие электронные сигареты, вероятно, вызывают рак легких и полости рта.