Вейпинг не такой безвредный: ученые связали курение электронных сигарет с раком легких

Результаты международного обзора ученых Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) показали, что никотиносодержащие электронные сигареты, вероятно, вызывают рак легких и полости рта. Это опровергает распространенное мнение о вейпинге, как безвредной альтернативе курению, передает агентство Kazinform.

Исследование опубликовано в научном журнале Carcinogenesis. Авторы проанализировали данные клинических наблюдений, лабораторных экспериментов и опытов на животных, чтобы оценить, способен ли вейпинг напрямую провоцировать развитие онкологических заболеваний.

По словам одного из авторов исследования, профессора Дэвида Стюарта, этот обзор является наиболее убедительным на сегодня подтверждением того, что у вейперов риск развития рака выше, чем у тех, кто не курит.

Ученые выявили в аэрозоле электронных сигарет несколько канцерогенных веществ, в том числе летучие органические соединения и металлы, выделяемые нагревательными спиралями. Также были изучены биомаркеры, связанные с повреждением ДНК, воспалением и окислительным стрессом. Опыты на животных показали повышенную частоту возникновения опухолей легких.

— Принимая во внимание всю совокупность данных — клинических, экспериментальных и механистических — электронные сигареты, по всей видимости, вызывают рак легких и полости рта, — подчеркнул Стюарт.

Авторы отметили, что точный уровень риска пока не установлен, однако доказательная база в разных научных областях оказалась «поразительно согласованной».

Соавтор исследования доцент Фредди Ситас предупредил, что многие курильщики, перешедшие на электронные сигареты, продолжают употреблять и обычный табак.

По словам исследователей, для точного определения долгосрочных рисков развития рака, связанных с вейпингом, могут потребоваться десятилетия наблюдений. Тем не менее, они убеждены, что имеющихся данных уже достаточно для принятия мер.

— Электронные сигареты появились около 20 лет назад. Не стоит ждать ещё 80 лет, чтобы решить, что с этим делать, — заключил Ситас.

Отметим, что все больше стран берутся за регулирование рынка электронных сигарет. С июня 2025 году в Казахстане действует закон, запрещающий ввоз, продажу, распространение и рекламу вейпов, бестабачных никотиносодержащих продуктов, ароматизаторов и сопутствующих жидкостей. Закон направлен на защиту здоровья населения, прежде всего, молодежи.

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