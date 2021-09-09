Бюро нацстатистики предупредило о фейковом приложении «Онлайн перепись населения-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На платформе для Аndroid устройств в сервисе PlayMarket было размещено приложение «Онлайн перепись населения-2021». Бюро национальной статистики заявило, что данная платформа не является официальной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу бюро.

«Бюро не гарантирует конфиденциальность первичных статистических данных респондентов, использовавших это приложение», - сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент для респондентов предусмотрено несколько способов прохождения переписи населения в режиме онлайн: специализированный сайт SANAQ.GOV.KZ, через авторизацию на портале E-GOV и посредством приложения AITU. Для удобства граждан работают специальные уголки переписи с консультантами.

Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный. В Казахстане каждый важен!