Бюджетным работникам положена выплата 90 тысяч тенге от фонда «Қазақстан халқына» - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Сети появился сайт, якобы принадлежащий общественному социальному фонду «Қазақстан халқына». На нем есть объявление о социальных выплатах медикам, научным сотрудникам и педагогам. Для того чтобы получить 90 тысяч тенге, им необходимо оставить свои данные на сайте. Все это происки мошенников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

На официальном сайте фонда уже размещено предупреждение о мошенниках.

«Фонд «Қазақстан халқына» не назначает гарантированные социальные выплаты сотрудникам бюджетных организаций. Просим не передавать личную информацию мошенникам. Это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей для кражи личных персональных данных. Ни в коем случае не регистрируйтесь и не вводите свои личные данные! ОФ «Қазақстан халқына» не несет ответственности за последствия данных действий», – сказано в нем.

Также следует обратить внимание на то, что рассказывается о выплатах для бюджетных работников на сайте с доменом – .com. Это говорит о том, что портал находится вне казахстанской доменной зоны. При этом настоящий официальный сайт фонда имеет домен – .kz.

Кроме того, на поддельной платформе нет совершенно никакой информации о самом фонде, так же как и разделов с новостями, программами фонда, руководством по подаче заявки и прочей информацией, напрямую касающейся деятельности организации.

Из этого следует, что информация о выплатах для бюджетных работников в размере 90 тыс. тенге – фейк, а позиционирующий себя как платформа фонда «Қазақстан халқына» сайт – фальшивка.