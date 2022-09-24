Бюджетным работникам положена выплата 90 тысяч тенге от фонда «Қазақстан халқына» - фейк
На официальном сайте фонда уже размещено предупреждение о мошенниках.
«Фонд «Қазақстан халқына» не назначает гарантированные социальные выплаты сотрудникам бюджетных организаций. Просим не передавать личную информацию мошенникам. Это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей для кражи личных персональных данных. Ни в коем случае не регистрируйтесь и не вводите свои личные данные! ОФ «Қазақстан халқына» не несет ответственности за последствия данных действий», – сказано в нем.
Также следует обратить внимание на то, что рассказывается о выплатах для бюджетных работников на сайте с доменом – .com. Это говорит о том, что портал находится вне казахстанской доменной зоны. При этом настоящий официальный сайт фонда имеет домен – .kz.
Кроме того, на поддельной платформе нет совершенно никакой информации о самом фонде, так же как и разделов с новостями, программами фонда, руководством по подаче заявки и прочей информацией, напрямую касающейся деятельности организации.
Из этого следует, что информация о выплатах для бюджетных работников в размере 90 тыс. тенге – фейк, а позиционирующий себя как платформа фонда «Қазақстан халқына» сайт – фальшивка.