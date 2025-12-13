Бюджетные средства на новогоднее оформление не будут выделят в Петропавловске

По данным пресс-службы акимата города, в областном центре появится 10 основных новогодних локаций в стиле «зимней сказки».

Главная елка к празднику устанавливается на улице Конституции Казахстана, на площадях перед городским и областным акиматами.

— Площадь перед городским акиматом станет основной зоной семейного отдыха. Здесь зальют каток. Также установят световые инсталляции с символами наступающего года, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, различные фотозоны и малые архитектурные формы. Планируется сооружение большой горки. На площади перед областным акиматом, помимо елки, разместят декоративные композиции, ярмарочные зоны и большую горку, — сообщил пресс-секретарь акима Петропавловска Тимур Жуманов.

При оформлении главной пешеходной улицы города будут использованы световые инсталляции и малые архитектурные формы.

В парке Победы построят две горки для детей разных возрастов и украсят территорию новогодней елкой.

Кроме того, большие горки появятся в парке микрорайона «Бирлик» и в зоне озера «Пестрое». Микрорайон «Береке» также будет украшен к Новому году, чтобы подарить жителям праздничное настроение.