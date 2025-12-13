РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    23:45, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Бюджетные средства на новогоднее оформление не будут выделят в Петропавловске

    В этом году утверждена единая концепция праздничного оформления Петропавловска, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Петропавловске на новогоднее оформление бюджетные средства выделяться не будут
    Фото: Pexels

    По данным пресс-службы акимата города, в областном центре появится 10 основных новогодних локаций в стиле «зимней сказки».

    Главная елка к празднику устанавливается на улице Конституции Казахстана, на площадях перед городским и областным акиматами.

    — Площадь перед городским акиматом станет основной зоной семейного отдыха. Здесь зальют каток. Также установят световые инсталляции с символами наступающего года, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, различные фотозоны и малые архитектурные формы. Планируется сооружение большой горки. На площади перед областным акиматом, помимо елки, разместят декоративные композиции, ярмарочные зоны и большую горку, — сообщил пресс-секретарь акима Петропавловска Тимур Жуманов.

    При оформлении главной пешеходной улицы города будут использованы световые инсталляции и малые архитектурные формы.

    В парке Победы построят две горки для детей разных возрастов и украсят территорию новогодней елкой.

    Кроме того, большие горки появятся в парке микрорайона «Бирлик» и в зоне озера «Пестрое». Микрорайон «Береке» также будет украшен к Новому году, чтобы подарить жителям праздничное настроение.

    — По традиции в этом году на оформление города бюджетные средства также не выделяются. Мы используем конструкции, которые были в эксплуатации ранее. Спонсоры окажут максимальную поддержку в новогоднем оформлении, — отметил Тимур Жуманов.

     

    Петропавловск Новый год
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
