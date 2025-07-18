Бюджетные потери на 2 млрд тенге выявили в РК по итогам аудита налоговой и таможни

Госаудит показал: несмотря на рост налоговых проверок и доначислений, их эффективность снизилась.

Большая часть доначислений (70%) — от комплексных проверок. Но проверки через систему управления рисками (СУР) оказались значительно менее результативными, чем внеплановые или проводимые в рамках уголовных дел. Из более чем 900 компаний, отобранных СУР, доначислили только 46 млрд тенге. Автоматический отбор неэффективен — вручную из плана исключили 61% налогоплательщиков в I полугодии 2024 года и 97% — во II.

Таможенные проверки тоже теряют результативность. 70% доначислений пришлось на одного участника ВЭД. СУР-проверки уступают внеплановым и здесь.

Выявлены нарушения при ввозе товаров: 6 крупных импортеров из Турции оформили одежду на $145 млн с 150 сертификатами, из которых 104 отсутствуют в реестре. Это указывает на риск подделок и угрозу здоровью.

Мониторинг 354 крупных налогоплательщиков эффективен только по недропользователям (105 компаний). По остальным — слабая работа: за период направлено всего 35 уведомлений, из них результат дали только 6 (643 млн тенге — 0,01% от налогов).

С НДС тоже проблемы:

несвоевременный возврат на 420 млрд тенге может повлечь 5 млрд пени;

выявлен необоснованный возврат на 375 млн тенге.

Система нуждается в улучшении.

Аудиторы отметили, что Казахстан уступает по количеству маркируемых товаров другим странам ЕАЭС. В республике по-прежнему нет утвержденной методики, которая бы показывала, какие товары нужно маркировать в первую очередь.

Например, 5 лет назад была введена маркировка табачных изделий, однако нелегальную продукцию продолжают ввозить в Казахстан. В 2024 году изъято свыше 16 млн пачек контрабандных табачных изделий – в 4,5 раза больше, чем 3 года назад.

По обуви наблюдается неоднозначная ситуация: ее импорт за 4 года снижается, но в 13 раз вырос импорт заготовок для обуви. Их массово завозят компании, которые не являются производителями обуви, реализуя впоследствии физлицам. Значительное ежегодное увеличение импорта заготовок для обуви при отсутствии соответствующего объема их производства свидетельствует о возможном ввозе обуви под видом заготовок с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин.

КГД недостаточно использует данные системы маркировки. В настоящее время отсутствие на упаковках кодов Data Matrix позволяет выявлять контрабанду табачных изделий. Однако, несмотря на это, в 2024 году на специальное мобильное приложение поступило 246 обращений по случаям контрабанды табачной продукции. При этом ни одно из них не было отработано. Потенциал маркировки остается нераскрытым.

Несмотря на недостатки и проблемы, Минфин в 2024 году отчитался о положительных результатах: за счет снижения плана доля налогов в ВВП былауменьшена с 20,2% до 17,2%, что позволило отчитаться о выполнении плана. Для сравнения: в 2023 году показатель был 19,6%.

Всего по итогам аудита установлено:

финансовых нарушений на 747 млн тенге;

потерь бюджета по доходной части более чем на 2 млрд тенге;

а также 34 процедурных нарушения и 29 системных недостатков.

По всем выявленным проблемам ВАП разработаны рекомендации по их устранению. Эта работа будет находиться на постоянном контроле.

Ранее Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить поэтапное развитие системы государственного аудита, акцентируя внимание на ее эффективности и прозрачности.

В начале июля 16 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам аудита реализации государственной политики в сфере электроэнергетики.