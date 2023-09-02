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Бюджетная самостоятельность освежит работу регионов - депутат о Послании Президента РК

Автор:  
Данира Искакова
2 Сентября 2023, 12:01
Бюджетная самостоятельность освежит работу регионов - депутат о Послании Президента РК Фото: parlam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Послании президента ключевое внимание было уделено экономическому развитию страны. Глава государства также говорил о важности повышения уровня бюджетной самостоятельности регионов. Своим мнением о новых реформах президента поделился депутат Мажилиса Сергей Пономарев в эфире телеканала Jibek Joly, передает МИА «Казинформ».

Депутат рассказал, к каким изменениям приведёт бюджетная и налоговая самостоятельность регионов.

«Сегодня эта ситуация касается особенно районов, областей - в меньшей степени. Потому что у них нет денег, реальных рычагов, бюджета. В городах это ещё каким-то образом можно решить, и тебе выделят деньги. А в сельских районах это невозможно. Потому что животноводство, скотоводство, ветеринария, образование, здравоохранение, правоохранительные органы, во всём этом нет рычагов управления. Бюджетная и налоговая самостоятельность, я думаю, очень многое дадут, обновят и освежат работу регионов. Это очень важно сейчас», - считает Сергей Пономарев.

По его мнению, таким образом, Акорда или Администрация Президента не будут заниматься «мелкой опекой».

«Они будут заниматься важными вещами, которые нужны для стратегии. Речь идет о децентрализации, о том, чтобы показать, что власть, которая выбирается людьми в районах, в состоянии позаботиться о себе. Будет правильно распределить те деньги, которые они заработали, и собрать налоги», - заявил депутат.

Спикер также высказался об инициативах президента касательно улучшения качества образования и повышения квалификации учителей.

«У нас очень сложная ситуация с кадрами, педагогическими в том числе. Причина наверное в том, что идут работать в школу выпускники вузов или поступают в вузы по остаточному принципу. Потому что там низкая зарплата. Статус учителя потерян. А когда преподают слабые учителя, то, естественно, трудно ждать сильных учеников. Поэтому я думаю, что это сделано совершенно правильно. Строительство школ, спортивных сооружений, кружков - это только одна часть. Но безусловно важны очень кадры», - отметил Пономарев.

Депутат считает, что повышение заработной платы учителей вдвое всё ещё недостаточно. Они должны быть задействованы во всех государственных программах, добавил Сергей Пономарев.


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