«Бюджет участия»: стартовало голосование за идеи жителей по благоустройству Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках городского проекта «Бюджет участия» с 21 октября по 9 ноября включительно пройдет голосование за предложения жителей по благоустройству. Сбор заявок стартовал 23 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «Бюджет участия» предполагает выделение на каждый из 8 районов Алматы из городского бюджета по 800 млн тенге (общая сумма проекта 6,4 млрд тенге). Максимальная стоимость одного проекта не должна превышать 58,3 млн тенге.

К голосованию допущено 485 инициатив алматинцев. Наибольшее количество заявок поступило по благоустройству Алмалинского (107), Турксибского (77) и Наурызбайского (68) районов. Далее следуют Алатауский (65), Ауэзовский (47), Жетысуский (45), Медеуский (41) и Бостандыкский (35) районы.

В числе проектов горожан: установка систем автоматического орошения и колонок питьевой воды; установка систем подземного накопления мусора; строительство детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак; благоустройство скверов, парков и общественных пространств; озеленение разделительных полос на дорогах и другие.

Сделать выбор и проголосовать за понравившиеся проекты могут только жители, имеющие постоянную прописку в Алматы. Для удобства доступно онлайн-голосование и бумажное – при личном визите в районные акиматы или фронт-офис Open Almaty (проспект Абая, 90).

Для онлайн-голосования необходимо:

1. перейти в раздел «Голосование» на портале budget.open-almaty.kz;

2. выбрать не более трех понравившихся проектных предложений;

3. определить наиболее удобный способ подтверждения голосования – с помощью ЭЦП или ИИН (SMS-код).

Для бумажного голосования необходимо:

1. посетить любой районный акимат (с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00) или фронт-офис Open Almaty (с 08:00 до 18:00), при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность;

2. заполнить бумажную форму, выданную на месте;

3. опустить заполненную форму в ящик для сбора голосов.

Для допуска к реализации проектное предложение должно набрать более десяти голосов жителей, имеющих прописку в Алматы. Один житель может проголосовать только за три проектных предложения.

Пилотный проект «Бюджет участия» впервые в Казахстане был реализован в 2019 году акиматом Алматы. На что направить бюджет города определяли сами алматинцы путем открытого обсуждения и голосования. Свою оценку инициативам горожан дали члены Общественного совета Алматы, эксперты, депутаты маслихата, представители НПО.

Ранее сообщалось, что в Алматы строятся новые игровые и спортивные площадки по «Бюджету участия».