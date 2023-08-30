Бюджет развития Актюбинской области вырос в 2,4 раза

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В акимате Актюбинской области прошла встреча главы региона Ералы Тугжанова с депутатами и членами Общественного совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
В ходе заседания Ералы Тугжанов рассказал об основной проделанной работе за год, прошедший с момента назначения акимом Актюбинской области, и дальнейших планах.
В указанный период Ералы Тугжанов совершил более 100 рабочих поездок во все 12 районов области, взял под личный контроль основные проблемные вопросы, по которым были приняты конкретные решения.
Как известно, одна из ключевых проблем Актюбинской области – плохие дороги. Решению данного вопроса глава региона с самых первых дней уделяет особое внимание.
В результате были введены в эксплуатацию две из четырех полос реконструируемой трассы «Актобе-Кандыагаш». В этом году дорога будет завершена на 80%, а в следующем году полностью введена в эксплуатацию.
В короткие сроки было обеспечено движение транспорта по автодороге «Южный обход» в районе 41-го разъезда. Напомним, ремонт здесь затянулся на несколько лет. В октябре укладка асфальтового покрытия на данном участке будет полностью завершено.
Также в прошлом году был произведен текущий ремонт моста через реку Илек на автодороге «Южный обход», а уже в этом году в кратчайшие сроки был выполнен капитальный ремонт.
Главной проблемой дорожного строительства в минувшем году был дефицит битума. В связи с этим простаивали проекты на сумму 11 млрд тенге. Благодаря своевременно принятым решениям и переговорам был обеспечен необходимый объем строительного материала.
Другим большим достижением региона в отчетный период стало значительное увеличение бюджета области.
«Бюджет области в сентябре прошлого года составлял 429 млрд тенге. На сегодня бюджет достиг 638 млрд тенге, что больше на 209 миллиардов. Я бы отметил, что бюджет развития – это показатель, который дает импульс динамичному развитию нашего региона во всех сферах. В настоящее время бюджет развития по Актюбинской области составляет 153 млрд тенге. Это в 2,4 раза или на 89 млрд тенге больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение бюджета развития позволило возобновить строительство 30 объектов, простаивавших с 2018 года. В частности, это строительство 15 школ, 6 спортивных комплексов, 6 жилых домов, одного объекта здравоохранения, Центра пожаротушения и оперативного управления, реконструкция дорог Южный обход и по проспекту Тәуелсіздік, строительство газопроводов в пять сел», - сказал Ералы Тугжанов.
Кроме того, начата реализация стратегически важных для региона проектов, в числе которых строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал» стоимостью 43,4 млрд тенге, новых канализационно-очистных сооружений стоимостью около 54 млрд тенге, разработка проекта по ремонту трассы «Актобе-Улгайсын» стоимостью порядка 530 млрд тенге, первый за последние 30 лет ремонт трассы «Кандыагаш-Шалкар».
В Актобе проводится большая работа по строительству и реконструкции инженерных сетей, внутригородских дорог и ремонту дворовых территорий. Так, в этом году будет построено и отремонтировано 65,5 км внутригородских дорог, 100 дворовых территорий, заменено 93 старых лифта, установлено 42 спортивных и детских игровых площадок, 1 200 световых точек. Интенсивно ведутся работы по прокладке к новым жилым массивам инженерных сетей протяженностью 325 км. В целях решения проблемы общественных перевозок в Актобе, привлечены новые перевозчики, с прошлого года закуплено 163 новых автобуса, еще 30 будут приобретены до конца года. Для обеспечения качественного вывоза ТБО создано коммунальное предприятие «ATK QYZMET», для которого в общей сложности будет закуплено 54 единицы специальной техники на сумму 3 млрд тенге. Часть техники уже приобретена и задействована в работах по очистке города.
Улучшение инвестиционного климата остается в приоритете. За семь месяцев текущего года в экономику области привлечено 470 млрд тенге инвестиций. Впервые в истории региона планиурется до конца года привлечь более 1 трлн тенге. В целом подписаны меморандумы по реализации 17 крупных проектов на сумму 3,1 трлн тенге с 2023 по 2025 годы.
«Ведется большая работа по развитию предпринимательства. С начала года я встретился напрямую с более чем 500 предпринимателями в области строительства, пищевой, легкой промышленности, образования и здравоохранения. По итогам встреч было дано 67 конкретных поручений. На сегодняшний день полностью решены 48 вопросов, выполнение остальных 19 задач находится на контроле», - отметил аким области.
Ералы Тугжанов также остановился на достижениях и планах по дальнейшему развитию инфраструктуры, жилищного строительства, цифровизации, сфер сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечению занятости и др.
«Глава государства Касым–Жомарт Токаев уделяет особое внимание совершенствованию региональной политики, повышению ее потенциала и конкурентоспособности. С этой целью мы будем продолжать системную работу по всем направлениям для устойчивого экономического роста, обеспечения благоприятных условий для жизни в регионе. Прилагаем все усилия для ответственного выполнения поставленных задач. Также призываем вас принять активное участие в поднятии важных для региона вопросов и их решении», - заключил Ералы Тугжанов.