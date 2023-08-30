Бюджет развития Актюбинской области вырос в 2,4 раза

Другим большим достижением региона в отчетный период стало значительное увеличение бюджета области.

«Бюджет области в сентябре прошлого года составлял 429 млрд тенге. На сегодня бюджет достиг 638 млрд тенге, что больше на 209 миллиардов. Я бы отметил, что бюджет развития – это показатель, который дает импульс динамичному развитию нашего региона во всех сферах. В настоящее время бюджет развития по Актюбинской области составляет 153 млрд тенге. Это в 2,4 раза или на 89 млрд тенге больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение бюджета развития позволило возобновить строительство 30 объектов, простаивавших с 2018 года. В частности, это строительство 15 школ, 6 спортивных комплексов, 6 жилых домов, одного объекта здравоохранения, Центра пожаротушения и оперативного управления, реконструкция дорог Южный обход и по проспекту Тәуелсіздік, строительство газопроводов в пять сел», - сказал Ералы Тугжанов.

Кроме того, начата реализация стратегически важных для региона проектов, в числе которых строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал» стоимостью 43,4 млрд тенге, новых канализационно-очистных сооружений стоимостью около 54 млрд тенге, разработка проекта по ремонту трассы «Актобе-Улгайсын» стоимостью порядка 530 млрд тенге, первый за последние 30 лет ремонт трассы «Кандыагаш-Шалкар».

В Актобе проводится большая работа по строительству и реконструкции инженерных сетей, внутригородских дорог и ремонту дворовых территорий. Так, в этом году будет построено и отремонтировано 65,5 км внутригородских дорог, 100 дворовых территорий, заменено 93 старых лифта, установлено 42 спортивных и детских игровых площадок, 1 200 световых точек. Интенсивно ведутся работы по прокладке к новым жилым массивам инженерных сетей протяженностью 325 км. В целях решения проблемы общественных перевозок в Актобе, привлечены новые перевозчики, с прошлого года закуплено 163 новых автобуса, еще 30 будут приобретены до конца года. Для обеспечения качественного вывоза ТБО создано коммунальное предприятие «ATK QYZMET», для которого в общей сложности будет закуплено 54 единицы специальной техники на сумму 3 млрд тенге. Часть техники уже приобретена и задействована в работах по очистке города.

Улучшение инвестиционного климата остается в приоритете. За семь месяцев текущего года в экономику области привлечено 470 млрд тенге инвестиций. Впервые в истории региона планиурется до конца года привлечь более 1 трлн тенге. В целом подписаны меморандумы по реализации 17 крупных проектов на сумму 3,1 трлн тенге с 2023 по 2025 годы.