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Бюджет развития Актюбинской области вырос в 2,4 раза

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Августа 2023, 22:01
Бюджет развития Актюбинской области вырос в 2,4 раза Фото: gov.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В акимате Актюбинской области прошла встреча главы региона Ералы Тугжанова с депутатами и членами Общественного совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В ходе заседания Ералы Тугжанов рассказал об основной проделанной работе за год, прошедший с момента назначения акимом Актюбинской области, и дальнейших планах.

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Актюбинская область   Экономика  
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