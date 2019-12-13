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Бюджет города Алматы на 2020 год составил более 700 млрд тенге

13 Декабря 2019 13:59
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Бюджет города Алматы на 2020 год составил более 700 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бюджет города Алматы на 2020 год составил более 700 млрд тенге. Об этом на сессии маслихата сообщил руководитель управления стратегии и бюджета Алматы Нуртас Каиров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«В целом бюджет Алматы составил 738 млрд тенге. Бюджет города остается социально ориентированным. Это порядка 280 млрд тенге или 40% от бюджета. В частности, на сферу образования в следующем году направляется 172 млрд тенге, на сферу здравоохранения - 77 млрд тенге, на социальную защиту населения города – 26 млрд тенге, на развитие инженерной инфраструктуры города – 39,9 млрд тенге, на сферу развития общественного транспорта, инфраструктуры и повышения мобильности населения – 121,5 млрд тенге, на обеспечение безопасности и предупреждения ЧС – 17,9 млрд тенге, на сферу цифровизации – 1,7 млрд тенге, на развитие бизнеса и предпринимательства – 13,2 млрд тенге, по пилотному проекту бюджет участие по 8 районам города – 1,4 млрд тенге», - озвучил Нуртас Каиров.

Как отметил в ходе сессии председатель комиссии по экономике и бюджету Сергей Козлов, при рассмотрении проекта бюджета состоялись обсуждения постоянных профильных комиссий и маслихата, неоднократно обсуждались беспокоящие депутатов вопросы.

«Особенно коснулось образования, культуры, спорта и здравоохранения. В результате оптимизации сумм все спорные вопросы были сняты. Бюджет города на 2020 год составил более 700 млрд тенге и охватывает такие структуры, как общественный транспорт, дорожную инфраструктуру, ЖКХ, безопасность, социальная сфера образование и здравоохранение. Рассматривали бюджет, учитывая решение задач по реализации именно комплексного плана «Новый Алматы», в рамках которого программа «Город без границ» предусматривает, как вы уже сказали, обеспечение питьевой водой, газоснабжением, уличного освещения, строительства социальных объектов, благоустройства дворов», - добавил Сергей Козлов.

Депутаты единогласно поддержали бюджет города Алматы.

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Ключевые слова: Алматы, Экономика,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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