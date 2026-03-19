РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:30, 19 Март 2026 | GMT +5

    Бюджет Астаны хотят увеличить на 6,1 млрд тенге за счет выпуска ценных бумаг

    Для завершения ряда инфраструктурных проектов в Астане решено выпустить ценные бумаги на 6,197 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay.com

    Об этом сообщила руководитель ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны» Айжан Тугельбаева, выступившая на заседании маслихата с докладом о внесении поправок в бюджет столицы на 2026–2028 годы.

    — В рамках реализации Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов за счет выпуска государственных ценных бумаг планируется привлечь финансирование путем выпуска ценных бумаг в сумме 6 миллиардов 197 миллионов тенге. Эти деньги пойдут на реализацию семи проектов общей стоимостью 12,3 миллиарда. Администратор бюджетной программы — Управление энергетики города, — заявила Айжан Тугельбаева. 

    Данные проекты предполагают прокладку 19,6 километра тепло- и электросетей. Это обеспечит качественными коммунальными услугами потребителей в районах улицы Косшыгулулы, Аман, Мухамедханова, Айтматова, а также Эллингтон и Агрогородка.

    По словам Айжан Тугельбаевой, обеспечение своевременного финансирования позволит завершить строительство в течение 2026–2027 годов. Таким образом, общий объем средств по выпуску государственных ценных бумаг, с учетом текущих проектов, составит 28,7 млрд тенге.

    Также Тугельбаева сообщила депутатам, что предлагается поддержать перераспределение средств на следующие мероприятия:

    • По Управлению строительства — 1,6 млрд тенге для завершения строительства инженерных сетей к 12 комфортным школам;
    • По Управлению образования — 1 млрд тенге для обеспечения первоначального взноса на приобретение здания детского сада на 300 мест в жилом массиве Уркер.
    • По Управлению культуры —  500 млн тенге на капитальные расходы подведомственных госучреждений и организаций.

    После обсуждения депутаты поддержали предложенные поправки в городской бюджет. На реализацию инфраструктурных проектов в столице требуются дополнительные средства в размере 4,3 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев на очередном заседании городского маслихата. 

    Теги:
    Ремонт Ценные бумаги Инфраструктурные проекты Астана Акимат
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают