Бюджет Астаны хотят увеличить на 6,1 млрд тенге за счет выпуска ценных бумаг

Об этом сообщила руководитель ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны» Айжан Тугельбаева, выступившая на заседании маслихата с докладом о внесении поправок в бюджет столицы на 2026–2028 годы.

— В рамках реализации Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов за счет выпуска государственных ценных бумаг планируется привлечь финансирование путем выпуска ценных бумаг в сумме 6 миллиардов 197 миллионов тенге. Эти деньги пойдут на реализацию семи проектов общей стоимостью 12,3 миллиарда. Администратор бюджетной программы — Управление энергетики города, — заявила Айжан Тугельбаева.

Данные проекты предполагают прокладку 19,6 километра тепло- и электросетей. Это обеспечит качественными коммунальными услугами потребителей в районах улицы Косшыгулулы, Аман, Мухамедханова, Айтматова, а также Эллингтон и Агрогородка.

По словам Айжан Тугельбаевой, обеспечение своевременного финансирования позволит завершить строительство в течение 2026–2027 годов. Таким образом, общий объем средств по выпуску государственных ценных бумаг, с учетом текущих проектов, составит 28,7 млрд тенге.

Также Тугельбаева сообщила депутатам, что предлагается поддержать перераспределение средств на следующие мероприятия:

— 1,6 млрд тенге для завершения строительства инженерных сетей к 12 комфортным школам; По Управлению образования — 1 млрд тенге для обеспечения первоначального взноса на приобретение здания детского сада на 300 мест в жилом массиве Уркер.

По Управлению культуры — 500 млн тенге на капитальные расходы подведомственных госучреждений и организаций.

После обсуждения депутаты поддержали предложенные поправки в городской бюджет. На реализацию инфраструктурных проектов в столице требуются дополнительные средства в размере 4,3 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев на очередном заседании городского маслихата.