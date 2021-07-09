Бытовую технику на 10 млн тенге похитил мужчина в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже техники на 10 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратился житель Кентау о том, что в его оставленный без присмотра дом проникли неизвестные и похитили различную бытовую технику. Общая сумма ущерба составила свыше 10 миллионов тенге.

Полицейские зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы провели необходимые мероприятия. На задержание злоумышленников оперативники Сарыагашского РОП направили все свои силы, в том числе опросили очевидцев и провели подворный обход.

Спустя месяц в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался житель Сарыагашского района, который полностью признался в содеянном. В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли часть похищенного имущества и вернули законному владельцу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей.

