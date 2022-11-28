Бытовой пожар унес жизнь одного человека – МЧС РК

28 Ноября 2022, 15:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба МЧС РК сообщила о бытовых пожарах, произошедших за сутки в Казахстане. В одном из них погиб мужчина, передает МИА «Казинформ».

27 ноября текущего года в городе Алматы в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар с последующим переходом огня на балкон квартиры на пятом этаже с общей площадью пожара 40 квадратных метров. Силами ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 20 человек, в том числе четверо детей. Меньше чем за один час пожар удалось ликвидировать. В результате, с отравлением угарным газом и в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован хозяин квартиры 1970 г.р. с состоянием средней степени тяжести Причина пожара все еще устанавливается. В тушении пожара участвовали 32 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС г. Алматы.

Еще один случай бытового пожара зафиксирован в Карагандинской области.

Также, минувшим днем в 4 часа утра в частном жилом доме с. Айрык Каркаралинского района, где расстояние до ближайшего пожарного пункта составляет 105 км, произошел пожар на площади 60 квадратных метров. Пожар ликвидирован до прибытия противопожарной службы ДЧС. На месте пожара обнаружен обгоревший труп наемного рабочего 1972 г.р.

МЧС напоминает: соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности!

- Не оставляйте непотушенные сигареты и спички, следите за исправностью электрических проводов и приборов.

- Не допускайте включения в одну сеть нескольких электроприборов и не используйте самодельные электронагревательные приборы.

- Используйте только исправные печи, газовые и электрические приборы, своевременно очищайте дымоходы от сажи.

- При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 112.

Что делать при возникновении пожара?

Если у вас или у соседей случился пожар, вызовите противопожарную службу. Будьте готовы сообщить диспетчеру следующие сведения:

- точный адрес (название улицы, номер дома, подъезд, этаж);

- место очага возгорания (квартира, коридор, подвал, чердак);

- если позволяет ситуация и время, сообщить, кто звонит, назвать свой номер телефона и ответить на вопросы диспетчера;

- если имеются раненые и потерпевшие, назовите их количество и характер полученных травм;

- при необходимости объясните варианты пути и подъезда;

- перекройте газ;

- обесточьте помещение;

- выведите людей из задымленных помещений на улицу;

- Закройте окна и двери;

- сообщите соседям о возможном распространении пожара. Действия не должны вызвать панику.

Необходимо вывести людей из помещений и предупредить о возможной эвакуации. Если в подъезде установлена автоматическая система противопожарной безопасности– спровоцируйте ее срабатывание, чтобы ускорить оповещение всех жителей дома.

Если масштаб возгорания позволяет справиться с огнём самостоятельно, можете предпринять попытку потушить пожар своими силами. Для этого необходимо воспользоваться доступными средствами пожаротушения: огнетушителями, пожарными кранами, водой из водопровода, ватным одеялом перекройте доступ воздуха к очагу возгорания.