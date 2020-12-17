Быть ровесником Независимости - большая ответственность – школьный инспектор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для меня День Независимости - особый праздник. Так об одном из знаковых для страны дней отзывается инспектор по делам несовершеннолетних Салтанат Серикжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

Наравне с чувством гордости за достижения своей Родины, Салтанат осознает и ответственность перед обществом.

«Если взглянуть на историю, можно увидеть, насколько огромный вклад внесли наши предки, чтобы сейчас мы жили в независимом государстве. Считаю, что это большая ответственность быть ровесником Независимости. Результаты своей деятельности я сравниваю с этапами развития государства. Основным приоритетом для себя определяю быть достойным гражданином своей страны, внести значимый вклад в ее процветание», - рассказывает Салтанат.

Стать сотрудником полиции она мечтала с первого класса. Углубленно изучая английский язык в школе, все же выбрала юриспруденцию. Окончательно утвердилась в своем решении на примере брата. Отдав правоохранительным органам долгие годы, он сейчас является заслуженным пенсионером МВД РК.

По отзывам коллег, старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения ювенальной полиции УП района Есиль столицы Салтанат Сеитова работает по призванию. Ответственность за детей, с которыми она ежедневно на связи, желание не останавливаться на достигнутом, применять новые методы в своей деятельности приносят свои плоды - ее уважают коллеги и тянутся подопечные, которых в ее школе около трех тысяч.

«Я очень благодарна поддержке коллег и руководства. Особенно это ощущается в период карантинного режима, который вносит свои коррективы в нашу деятельность», - отмечает наша героиня.

Когда-то работа в полиции считалась мужским делом. Сегодня в правоохранительных органах достойно служат и девушки.