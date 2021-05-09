Быть полицейским для меня гордость - спасший ребенка из горящей квартиры офицер

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Старшего инспектора штаба Линейного отдела полиции на станции Кызылорда Департамента полиции на транспорте Дархана Абдикаримова по праву можно назвать одним из героев нашего времени. В конце прошлого года, рискуя своей жизнью, он спас годовалого ребенка из горящей квартиры и вместе с соседями потушил пожар. Его поступок не остался незамеченным, за это он недавно был награжден медалью «Ерлігі үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший лейтенант полиции Дархан Абдикаримов в органах внутренних дел с февраля 2019 года, в занимаемой должности старшего инспектора штаба Линейного отдела полиции на станции Кызылорда ДП на транспорте служит с июля 2020 года.

За период службы в органах он зарекомендовал себя с положительной стороны, как дисциплинированный сотрудник и грамотный специалист. Обладает логическим мышлением, быстро ориентируется и принимает грамотные решения в экстремальных ситуациях.

16 октября 2020 года примерно в 13:30 часов в городе Кызылорда микрорайоне Нур-Орда, доме №102 произошел пожар. Увидев пожар, Абдикаримов незамедлительно бросился на помощь. Первым делом он эвакуировал жильцов квартиры, узнав, что внутри квартиры остался ребенок, он облился холодной водой и снова вошел в огонь. Ему удалось найти годовалого ребенка и вынести его в безопасное место.

«Я как раз приехал к себе домой на обед, а там я услышал крики из соседней квартиры. Потом я увидел пожар и начал эвакуировать всех и отключил электроэнергию и газ. Мы с соседями стали самостоятельно тушить пожар и в итоге мы ликвидировали огонь. Я считаю, что в таких случаях главное принимать правильное и оперативное решение. Благо, что в этом пожаре никто не пострадал», - говорит он.

По его словам, это не первый случай в его карьере, похожая ситуация была еще зимой 2011 года. Тогда тоже никто не пострадал.

«Когда ты оказываешься в такой ситуации, у тебя не бывает времени на раздумья и страх, так как время идет против тебя. Каждая секунда дорога. У меня достаточно опыта, чтобы сориентироваться в экстремальных ситуациях. Мы всему учились», - рассказывает он.

Полицейский не считает свой поступок героическим и заявил, что на его месте каждый бы поступил так же.

«Быть полицейским для меня гордость и честь», - признается Дархан Абдикаримов.

В преддверии Дня защитника отечества и Дня Победы за свой поступок он из рук Президента страны получил медаль «Ерлігі үшін».

«Впечатления непередаваемые. Для меня честь получить награду из рук Президента. Буду дальше работать во благо народа. Эта награда не только моя заслуга, но и всего Департамента полиции, нашего отдела. Благодарю Президента, руководство МВД, Департамента полиции за то, что оценили наш труд», - поделился впечатлением он.

Дархан Абдикаримов призвал молодежь быть патриотами, любить свою страну, трудиться и развиваться.